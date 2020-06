Tunisie: Transport aérien et maritime - La Tunisie rouvre ses frontières

La Tunisie a rouvert ses frontières aériennes et maritimes, hier, comme annoncé par la présidence du gouvernement. Une décision qui cible le sauvetage du secteur touristique gravement impacté par la crise du coronavirus (Covid-19). Pour ce qui est de la réouverture des frontières terrestres, aucune date n'a encore été fixée.

La Tunisie qui accueillera aussi bien les Tunisiens résidant à l'étranger que les touristes s'est préparée à la relance des activités touristiques, avec un ensemble de précautions et mesures sanitaires.

« Ready and Safe » (Prêt et sûr), tel est le label du « protocole sanitaire du tourisme tunisien anti-Covid-19 » (250 consignes d'hygiène), élaboré par le ministère du Tourisme, suivant les recommandations de l'OMS et du ministère de la Santé. Ce protocole, qui vise à restaurer la confiance des touristes et des agences de voyages, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à maîtriser la propagation de la pandémie du Coronavirus dans les établissements touristiques et à assurer la sécurité sanitaire des employés et des touristes.

Mesures sanitaires pour les touristes et les expatriés

La présidence du gouvernement a annoncé, le 24 juin, de nouvelles mesures pour l'entrée des arrivants en Tunisie qui dépendent de la situation épidémiologique des pays de résidence. Elle a classé les pays en trois groupes distincts. Le premier regroupe les pays à faible prévalence épidémique, le deuxième comprend les pays à propagation épidémique moyenne, tandis que le troisième est constitué des pays caractérisés par une propagation élevée du virus. La présidence du gouvernement a décidé que les voyageurs en provenance du premier groupe de pays ne seront pas soumis à des mesures préventives spécifiques.

Tandis que les arrivants en provenance du deuxième groupe de pays où la propagation du virus est moyenne devront présenter un test de dépistage (RT-PCR), effectué avant 72 heures, et ne dépassant pas les 120 heures, à l'arrivée en Tunisie. Pour les voyageurs en provenance de ces deux groupes de pays (Tunisiens ou touristes) qui souhaitent séjourner dans un hôtel, la présidence du gouvernement a souligné la nécessité de se rendre à l'hôtel à bord de bus touristiques qui respectent les dispositions du protocole sanitaire du tourisme tunisien, en groupes encadrés. Ces groupes seront soumis aux exigences de la « résidence encadrée » dans les hôtels et sont appelés à respecter le protocole sanitaire du tourisme tunisien

La Tunisie: destination safe-covid

Le Conseil mondial du voyage et du tourisme a annoncé vendredi avoir classé la Tunisie en tant que destination Covid-Safe, en lui accordant le statut «Safe Travel Stamp» permettant de reconnaître la destination la plus sûre qui peut accueillir les touristes en toute sécurité.

La Tunisie a été classée parmi les 10 meilleurs pays au monde qui ont affronté le coronavirus avec leurs propres moyens, a déclaré, jeudi, le chef du gouvernement, Elyès Fakhakh, devant l'Assemblée des représentant du peuple (ARP).

La Tunisie a enregistré, a-t-il dit, le plus faible taux de mortalité des suites du Covid-19 dans le monde, avec 4 décès pour chaque million d'habitants, saluant à cet égard les efforts déployés par les institutions de l'Etat, les composantes de la société civile et les différents intervenants pour lutter contre ce virus.

Tunisair : nouvelles mesures sanitaires

De nouvelles mesures sanitaires ont été publiées, vendredi, par la compagnie aérienne nationale « Tunisair », qui sont applicables sur l'ensemble de vols jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit du port du masque qui est obligatoire tout au long du voyage (à l'enregistrement, à l'embarquement, pendant le vol et au débarquement) pour tous les passagers à l'exception des bébés de moins de 2 ans. Les passagers sont invités à respecter une distanciation physique d'au moins 1 mètre au comptoir vente, à l'enregistrement et à l'embarquement et des protections en plexiglas sont installées dans la mesure du possible dans les aéroports. La compagnie a également précisé que les avions sont équipés d'un système de filtrage de l'air composé de filtres à particules à haute efficacité (Hepa).

Pour rappel, les recettes touristiques ont chuté de 43%, à seulement 1 milliard de dinars à la date du 20 juin, et ce par rapport à la même période de l'année dernière, selon la BCT.

L'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'activité des agences de voyages a été énorme avec des pertes pouvant atteindre les 300 millions de dinars (MD), sans compter le manque à gagner qui sera enregistré durant la haute saison, a indiqué le président de la Fédération des agences de voyages et de tourisme (Ftav), Jebeur Ben Attouch. Ce secteur qui représente 20 mille emplois directs, près de 5 mille emplois indirects, fait face aujourd'hui à une crise sans précédent.