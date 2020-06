Tunisie: Mettez un peu de lumière dans vos dressings

L'été pointe son nez et qui dit été dit forcément soleil, plage, balades dans la ville et vêtements légers ... . Pour se sentir bien dans sa peau et pouvoir supporter la chaleur suffocante évitez de portez des vêtements de couleur sombre et privilégier le blanc, couleur très tendance de la saison !

N'ayez pas peur de porter cette couleur durant tout l'été, surtout pour les femmes fortes, car elle n'agrandit pas, bien au contraire, elle affine la taille, donne un aspect de fraîcheur et de pureté surtout lorsque l'on adopte le total look en blanc !

Sandales ou mules, robes ou pantalons et même des maillots de bain ! Le blanc est une couleur très en vogue, surtout lorsqu'elle est associée à des accessoires en argent ou en doré qui accentuent cet effet de luminosité et donnent au teint cet aspect bonne mine ! Pour celles qui ont déjà la peau bronzée, porter une pièce de couleur blanche mettra en relief leur joli teint halé et lumineux !

Pour les adeptes de robes panneaux ou évasées, en blanc brodé ou en crochets, elles peuvent associer cette pièce phare avec des baskets en blanc -- toujours tendance -- pour un look sporty et décontracté sinon, pour avoir un look plutôt girly, elles peuvent choisir des sandales plates également en blanc qui mettront en relief leurs jolis pieds. Attention à ne pas oublier de se vernir les ongles avec une base ou une couleur flashy pour un total look fashion.

Porter du blanc, c'est forcément apporter une touche aérienne à sa tenue, donc pensez immédiatement à remplacer votre jean bleu par un jean en blanc, si vous êtes amatrices de pantalons. Vous pouvez également choisir un pantalon large, couleur blanche avec lequel on mettra des mules de n'importe quelle couleur, car l'atout principal du blanc, c'est que c'est une couleur qui s'associe à toutes les autres couleurs, notamment le bleu, le rose pastel, le jaune pâle... .

Osez également le total look en blanc, de la tête jusqu'aux pieds, en portant une robe longue ou courte, avec des sandales plates en blanc, un mini-sac à main en blanc tout en ajoutant des accessoires, un collier ou une manchette en argent.

Vous allez avoir un style super épuré et frais. Pour éviter l'aspect transparent, pensez à mettre de la lingerie en blanc ! Pour celles qui travaillent au bureau, elles peuvent opter pour un look BCBG, en portant une blouse en blanc, manches longues ou courtes, avec un pantalon en noir ou une jupe droite en noir. Pour leurs pieds, elles peuvent choisir des sandales à demi-talons, confortables et pratiques ou des pieds nus pour leur aspect reposant.

Pour la ville, se balader ou boire un café en fin de journée, on choisit une jupe midi, évasée avec un tee-shirt en blanc, rentré dedans. Côté pieds , on privilégie toujours des chaussures confortables, on peut mettre des compensés à lacets assortis à son sac à dos.

La couleur blanche est très appréciée aussi dans les pièces des maillots de bain et en cache-maillot. En crochet, les cache-maillots en blanc sont très jolis à porter au bord de la plage. A choisir un cache-maillot super long qui arrive aux genoux ou à la cheville pour toutes celles qui veulent cacher leurs rondeurs. Pour celles qui ont la taille fine, elles peuvent se permettre un maillot une pièce ou deux en blanc unique. Sinon, pour camoufler ses rondeurs, on peut jouer sur les formes et les couleurs et choisir un maillot en pois, en pied de poule (noir et blanc) .

La couleur blanche est une couleur basique dont toutes doivent en avoir au moins une pièce dans leur dressing, alors, sortez-la, mixez-la avec d'autres couleurs et d'autres pièces pour avoir un look à la fois branché et in.