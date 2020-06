Soudan: Maryam Al-Sadiq - Les partenaires de la période de transition s'engagent à leur partenariat

Khartoum — Les partenaires de la période de transition ont affirmé leur engagement au partenariat existant, indiquant qu'il s'agit d'un véritable partenariat entre les différentes composantes représentées dans les conseils de souveraineté et des ministres et les forces de liberté et de changement.

Dr Mariam al-Sadiq al-Mahdi, chef adjoint du Parti national Umma, a déclaré qu'une longue réunion s'est tenue samedi au cours de laquelle un effort national sincère a été fait avec une grande transparence entre toutes les composantes de la phase de transition, qui a conclu que ce partenariat est réel.

Elle a ajouté dans des déclarations à la presse après la réunion conjointe entre le Conseil de la souveraineté transitionnelle, le Conseil des ministres et les forces de la liberté et du changement que les tous continuent de mener le partenariat vers les objectifs de la glorieuse révolution de décembre et qu'ils cherchent à consolider ce partenariat.

Elle a joute que la réunion a apprécié la conférence des partenaires du Soudan qui a été tenue fin de la dernière semaine à Berlin en Allemagne pour soutenir le Soudan ainsi que les efforts faits par le pays sur le dossier du Barrage de la Renaissance.