Soudan: Al-Atta - L'armée sécurisera les célébrations du 30 juin

Khartoum — Le lieutenant-général Yasser Al-Atta, membre du Conseil souverain de transition, a affirmé l'achèvement des procédures pour sécuriser les mars et les célébrations du pays et des révolutionnaires à l'occasion du premier anniversaire du mars du 30 juin, soulignant qu'un plan de sécurité complet a été élaboré pour protéger les célébrations de toute menace.

Al-Atta a déclaré à la presse après la réunion conjointe entre le Conseil Souverain, le Conseil des ministres et les forces de liberté et de changement au Palais républicain : "Nous affirmons que l'establishment militaire a élaboré des plans pour protéger les jeunes de la révolution et leurs célébrations partout le pays."

"Nous espérons que les célébrations auront lieu dans une robe civilisée qui exprime la fierté et la gloire de la révolution de décembre", a déclaré Atta, notant que toutes les forces de l'armée, le soutien rapide, les forces de police et les services de renseignement sont sous les ordres du peuple, et ils travaillent et veillent au confort des citoyens et des révolutionnaires.

"Nous affirmons que nous, les forces armées et les forces régulières, faisons partie intégrante de ce grand peuple, de son histoire, son présent et son avenir", a déclaré A-Atta.