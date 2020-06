Soudan: Al-Burhan préside la réunion rassemblant le CS, le Cabinet et les FLC

Khartoum — Le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de transition (CS), a présidé la réunion conjointe rassemblant le Premier ministre Dr. Abdullah Hamdok, un certain nombre de membres du CS et de Conseil des ministres, avec la participation de l'imam Sadiq al-Mahdi, chef du Parti national Umma et des représentants des forces de la liberté et du changement (FLC).

La réunion a discuté de la question de la paix durable au Soudan et la commémoration du 30 juin et que les congressistes s'accordent sur les questions en suspense concernant les négociations de paix ainsi que sur la nécessité de parvenir à un accord qui pourrait garantir une paix durable et juste au pays.

La réunion a affirmé la forte volonté politique de parvenir à la paix, qui est une priorité absolue pour la période de transition, et a salué les efforts considérables déployés par le gouvernement de l'État du Soudan du Sud pour parvenir à la paix au Soudan.

Le membre du Conseil souverain de transition, le lieutenant-général Yasser Al-Atta a, dans une déclaration à la presse, félicité le peuple soudanais pour l'anniversaire du 30 juin, que tout le monde s'apprête à célébrer comme un jour de la révolution glorieuse et éternelle, saluant les martyrs de la révolution qui ont sacrifie leurs âmes pour paver la route par leur sang devant le peuple soudanais qui cherche à créer un pays libre, indépendant et démocratique.