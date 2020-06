Soudan: ASP - Processions du 30 juin pour achever les objectifs de la révolution de décembre

Khartoum — L'Association soudanaise des professionnels a publié une déclaration confirmant que les cortèges du 30 juin visent à l'achèvement des objectifs de la révolution de décembre, affirmation du civil de l'Etat et d'étendre le pouvoir du peuple sur ses richesse.

Le communiqué indique que les processions du 30 juin sont destinées à achever les objectifs de la glorieuse révolution de décembre, corriger la piste de la période de transition, mettre fin aux apparences de négligence et de détour par la volonté du peuple.

Les processions des processions du 30 juin ne sont pas à célébrer; Il s'agit plutôt de rappeler à ceux qui ont oublié que les forces révolutionnaires de notre peuple sont la braise ardente sous les cendres de l'hésitation, de la lenteur et de la négociation.

Le communiqué a continué de noter que les processions du 30 juin sont sorties par ordre des rues animées; d'affirmer qu'il n'y a pas de place pour l'évasion ou la manipulation par les objectifs de la révolution de décembre, en plus de la réalisation de la paix pour ceux qui ont souffert de la guerre, d'affirmer le civil de l'État, d'étendre le pouvoir du peuple sur ses richesse, et de mettre le peuple et les ressources du Soudan sur la voie du développement et de la production et de tenir pour responsables les tueurs et les corrompus.

Le communiqué souligne que les processions du 30 juin sont un message au titre que le Peuple n'ignore pas, quelle que soit sa durée de patience.