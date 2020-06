Nigeria: Une start-up nigériane dans le domaine de la santé numérique aide au tri des cas de COVID-19

interview

Le Dr Wale Adeosun Est Co-Fondateur De Wellvis, Une Plateforme d'Information Et De Services De Santé En Ligne Basée À Lagos, L'une Des Rares Sur Le Continent. Dans CET Entretien Avec Pavithra Rao d'Afrique Renouveau, Le Dr Adeosun Explique Comment Fonctionne SA Start-Up Et Comment Elle a Modifié Son Approche Depuis L'apparition De La COVID-19, En Fournissant UN Outil En Ligne Permettant Aux Utilisateurs d'Auto-Évaluer Leur Risque d'Infection Et De Recevoir Des Informations Sur La Marche À Suivre :

Afrique Renouveau : Qu'est-ce qui vous a amené à co-fonder Wellvis ?

Dr. Adesoun: En tant que médecin, je reçois des appels et des SMS d'amis, d'anciens camarades de classe et de parents qui me demandent des conseils sur des questions de santé, sur les médicaments en vente libre à prendre, sur le spécialiste à consulter et sur l'endroit où ils peuvent être trouvés. Parfois, ils veulent des précisions sur les combinaisons de médicaments ou simplement obtenir un deuxième avis. La plupart du temps, ils veulent simplement qu'une rumeur sur la santé soit démentie.

Tout le monde n'a pas un accès direct aux médecins ou autres travailleurs de la santé. Je peux imaginer les millions de personnes qui doivent faire face à des "conseils" de santé erronés, inutiles et parfois carrément nuisibles.

Le manque d'accès à des informations médicales vérifiées, associé à l'ignorance et à la pauvreté, est à l'origine de la plupart des maladies, en particulier dans cette partie du monde, et c'est pourquoi nous avons créé Wellvis.

Quand exactement avez-vous commencé Wellvis ?

L'équipe s'est constituée en 2018, a testé une version de la plateforme mais a lancé le produit au grand public en 2019. Nous construisons Wellvis comme une plateforme complète de solutions de télésanté, avec l'intention de devenir la plateforme d'information et de services de santé la plus utile pour les Africains.

Quels sont les services que vous proposez ?

Diverses fonctionnalités sont disponibles sur Wellvis, en ligne et hors ligne ; la plateforme de questions et réponses vise à améliorer l'accès à des informations de qualité sur la santé et à encourager la participation active du patient en utilisant un modèle de forum alimenté par la population. Les questions sont posées sur la plateforme, ouvertement ou anonymement, sans frais. Les réponses sont fournies par les professionnels de la santé.

Nous offrons également une option payante de consultation directe en ligne avec des professionnels de la santé agréés, de prise de rendez-vous et de rappels pour les consultations physiques avec des spécialistes et les examens de laboratoire. Nous disposons également d'un portail permettant d'accéder à des services et des produits de santé curatifs à prix réduit.

Comment participez-vous à la lutte contre la COVID-19 ?

Depuis l'apparition de la COVID-19, nous sensibilisons le public sur la manière de rester en sécurité et de minimiser les infections. Lorsqu'il est apparu que cela se passait à l'intérieur de nos frontières, nous avons augmenté la diffusion des mesures préventives des organismes de santé publique concernés par le biais de divers canaux médiatiques. Nous avons décidé de doter notre plateforme existante d'un outil permettant d'aider les gens à comprendre les risques qu'ils courent et à obtenir ensuite les informations nécessaires.

En quoi consiste l'outil de tri ?

L'outil de sélection COVID-19 de Wellvis a été conçu sur la base de la définition officielle du Centre de Contrôle des Maladies du Nigeria (NCDC). Il utilise les réponses à des questions cliniques et épidémiologiques pour classer les utilisateurs en trois catégories : risque faible, moyen et élevé. Chaque catégorie de risque est ensuite éduquée sur les prochaines étapes appropriées, telles que décrites par le NCDC.

Nous pensons que cet outil a contribué à réduire le nombre d'appels suspects aux lignes téléphoniques de contrôle des maladies, permettant ainsi aux personnes qui ont été exposées au virus d'atteindre les autorités plus rapidement, tout en fournissant aux utilisateurs des évaluations rapides des risques, une éducation et une prise de décision sur la COVID-19.

Comment traitez-vous le coût des données, les paiements, la facturation ? Qu'en est-il des questions de confiance et de mauvais diagnostics ?

Les communautés qui ne disposent pas de suffisamment de données et de services de téléphonie mobile continueront d'être exclues de l'accès à des services numériques essentiels comme les nôtres. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose à ce sujet. Cependant, nous avons des plans pour des programmes de sensibilisation qui nécessitent un financement durable pour rapprocher les programmes de santé fréquents et réguliers de ces communautés. La planification est en cours et, espérons-le, avec le soutien de nos partenaires et les données/rapports de ces programmes de proximité. Nous avons l'intention de faire pression sur le gouvernement et les compagnies de télécommunications pour qu'ils commencent à s'intéresser à ces communautés afin d'améliorer leurs infrastructures.

En ce qui concerne la facturation et les paiements, nous avons exploité les solutions fintech existantes pour faciliter le paiement des conversations directes avec les médecins. Il y avait une réticence à faire passer les interactions avec les praticiens de la santé du physique au numérique, cependant, nous avons commencé à constater une augmentation de la demande de services de télémédecine, en particulier pour les soins primaires non urgents.

Quels sont vos projets futurs, après la COVID-19 ?

Nous continuerons à améliorer notre plateforme, en développant des fonctionnalités et des utilitaires pour aider les gens à accéder plus facilement aux informations et aux conseils sur la santé, ainsi qu'aux professionnels de la santé à la demande.

Un utilisateur en ligne appelle.

L'application de sélection COVID-19 aide l'utilisateur à évaluer anonymement son risque d'infection par la COVID-19 en répondant à une série de questions allant de l'exposition d'une personne à la COVID-19 aux symptômes qu'elle ressent.

Sur la base des réponses fournies, l'utilisateur est conseillé de se mettre en quarantaine ou de demander une assistance supplémentaire via les lignes d'assistance médicale qui sont fournies dans cinq pays à ce jour : Le Nigeria, le Cameroun, la Gambie, le Ghana et le Kenya.

L'outil de dépistage est actuellement disponible en cinq langues : anglais, français, igbo, haoussa et yoruba.

Grâce à Wellvis, les utilisateurs en ligne peuvent également obtenir un rendez-vous avec un médecin spécialiste qui procédera ensuite à une évaluation à distance.