Algérie: Le pays dans une course contre la montre pour l'édification d'une économie non rentière

"Nous sommes dans une véritable course contre la montre pour édifier une économie non rentière qui permettrait d'améliorer les recettes du Trésor, de créer des emplois pour les jeunes et de réduire l'importation pour préserver les réserves de change", a déclaré le président de la République à l'adresse des membres du Gouvernement.

Evoquant la portée du dernier remaniement ministériel avec la création d'importants départements en lien direct avec le quotidien du citoyen, le président Tebboune a donné, à chaque ministre, des directives concernant la feuille de route à préparer en prélude de sa présentation en Conseil des ministres, après examen au niveau du Gouvernement.

A ce propos, il a instruit le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de préparer le cahier des charges de l'Office de Développement de l'Agriculture industrielle en Terres sahariennes afin de pouvoir engager, dès l'année prochaine, la culture du maïs et les cultures sucrières et oléagineuses fin d'augmenter les capacités nationales agricoles et garantir la sécurité alimentaire.

Le ministre des Transports a été instruit de revoir le transport, sous toutes ses formes, en optimisant tous les moyens disponibles pour dynamiser le trafic aérien domestique, et permettre à l'Algérie de retrouver sa place dans le domaine du transport maritime, à travers l'élargissement de la flotte maritime en vue de la prise en charge du transport des voyageurs et de marchandises, de et vers l'Algérie et économiser ainsi les coûts en devises des prestations des compagnies étrangères, indique le communiqué du Conseil des ministres.

Tebboune a également instruit le ministre des mines d'accélérer, par voie de presse, le recrutement d'ingénieurs et d'experts dont seront constituées les équipes en charge de la gestion du département de façon à lui conférer un rôle axial dans le cycle économique, à commencer par le recensement précis de toutes nos richesses minières en perspective d'exploitation en vue d'alléger la dépendance aux hydrocarbures et créer de la richesses et des emplois, ajoute la même source.

Par ailleurs, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a été instruit de focaliser, dans son programme, sur les opérations de production des énergies renouvelables à même d'être concrétisées sur le terrain et de choisir des wilayas pilotes pour l'élargissement de l'expérience de transition énergétique, à commencer par la généralisation de l'éclairage public à l'énergie solaire dans tout le pays.

Le président de la République a demandé, en fin, à la secrétaire d'Etat, auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d'élite, de mette à profit son expérience sportive mondiale réussie pour la détection des jeunes talents, dès l'école primaire, en vue de former une nouvelle génération d'élite sportive qui rendra au pays sa gloire d'antan en terme de performance mondiale en athlétisme, d'autant plus que l'Algérie abritera, en 2022, les Jeux méditerranéens.