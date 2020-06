Congo-Kinshasa: En visite chez Huawei - La Ministre Nene Nkulu approuve le sens de responsabilité de l'entreprise

Les installations de la société Huawei en RDC ont accueilli, samedi 27 juin dernier, la Ministre Nene Nkulu de l'Emploi -Travail - et Prévoyance sociale et une délégation l'accompagnant. Cette dernière, après une particulière visite guidée, a eu à s'entretenir avec le personnel local du Géant Chinois et n'a pas manqué de manifester sa satisfaction et son admiration quant au sens de responsabilité sociale dont a fait montre Huawei face aux besoins fondamentaux de son personnel et des dispositions préventives contre la propagation du coronavirus. Elle a, une fois de plus, souligné la valeur considérable qu'a le partenariat avec Huawei pour la République démocratique du Congo.

Le secteur de la création de l'emploi est un domaine qui est au cœur des préoccupations de Huawei depuis plus d'une décennie en RDC, et cette société est à l'origine de plusieurs initiatives de formations - de renforcement des capacités, et même d'emploi, ayant généré directement et indirectement plus de 2.500 emplois en RDC.

C'est ainsi que la Ministre Nene n'a jamais hésité de répondre favorablement face à toute prise de contact avec Huawei, compte-tenu de la place qu'occupe le bien-être social du congolais dans les priorités de cette entreprise.

Cela n'aura jamais été suffisamment dit combien il n'est plus à démontrer que la responsabilité sociale est au cœur de plusieurs actions - démarches - et initiatives de Huawei en RDC. Cette société est auteure des projets tel que "Semence pour l'avenir", un programme de financement des étudiants excellents pour des formations professionnelles de TIC en Chine, avec un bilan de plus de 55.000 étudiants formés depuis 2006. Huawei, cette marque du géant de la Télécommunication mondiale qui n'a jamais renoncé à investir dans la valeur sociale des congolais.