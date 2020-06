Congo-Kinshasa: Réforme judiciaire - Les FPAU exigent le retrait de 3 propositions des lois conflictuelles

Lors de la réunion marathon tenue le samedi 27 juin 2020, les Forces Politiques Alliées de l'UDPS, FPAU, ont exprimé leur ras-le-bol face à l'entrave de la Constitution par le FCC, principalement au sujet de la séparation de trois pouvoirs traditionnels.

Elles sont indignées par la démarche des Honorables Minaku et Sakata tendant à nuire aux avancées significatives sur le retour d'un Etat de Droit. En clair, pour les FPAU, le FCC cherche à interrompre la marche vers un véritable Etat de droit, en essayant de transformer les Magistrats en une caisse de résonnance du Ministère de la Justice. Dans la suite de leur déclaration politique, les FPAU se sont insurgées contre les propos peu responsables tenus par le Coordonnateur du FCC tendant à défier le peuple congolais qui se trouve en quête de la vérité dans les affaires judiciaires et ce, en violation de l'Article 219 de la Constitution. Les FPAU rejettent le processus de votation de 3 lois conflictuelles et exigent purement et simplement leur retrait. En outre, elles réitèrent leur soutien au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et promettent de l'accompagner dans toutes ses actions politiques et sociales en faveur du peuple.

Déclaration politique des Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS "FPAU"

Les Forces Politiques et sociales Alliées à l'UDPS en sigle "FPAU", réunies ont passé en revue la situation politique de l'heure relative à la réforme judiciaire initiée par nos Partenaires du FCC concernant les 3 propositions de loi, à l'issue de ses réunions marathons, font la déclaration suivante :

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS en sigle "FPAU" constatent que son Partenaire de la coalition FCC cherche dans ses différentes propositions de loi à nuire aux avancées significatives constatées dans le Retour de l'Etat de Droit ;

Les Forces Politiques et sociales Alliées à l'UDPS notent que les initiatives parlementaires des Honorables MINAKU et SAKATA constituent une entrave de notre constitution en ce qui concerne la séparation nette de 3 pouvoirs traditionnels ;

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS apprécient l'organisation actuelle du pouvoir judiciaire dans son format actuel et demandent aux Magistrats de poursuivre ce nouvel élan ;

Au regard de cette avancée, le FCC cherche à interrompre cette droite ligne en essayant de transformer le Magistrat en caisse de résonnance du Ministère de la Justice ;

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS condamnent les propos peu responsables tenus par le Coordonnateur du FCC tendant à défier le peuple congolais se trouvant en quête de la vérité dans les affaires judiciaires et ce en violation de l'Article 219 de la Constitution ;

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS soutiennent la déclaration du Syndicat des Magistrats, de la société civile de la République démocratique du Congo, de la CENCO ainsi que de la communauté internationale lesquelles rejettent le processus de votation de ces 3 lois conflictuelles et exigent purement et simplement leur retrait ;

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS encouragent le peuple congolais qui a témoigné devant l'opinion nationale et internationale son attachement à l'Etat de droit dans ses manifestations populaires en RDC ;

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS encouragent en plus les vaillants manifestants à rester vigilant en s'appuyant sur les articles 63 et 64 défendant le pays et intégrité Territoriale ;

Les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS réitèrent leur soutien au Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO et promettent de l'accompagner dans toutes ses actions politiques et sociales en faveur du peuple.

Que vivent les Forces Politiques et Sociales Alliées à l'UDPS !

Que vive le Peuple Congolais !

Que Dieu bénisse la RDC !

Fait à Kinshasa, le 27 Juin 2020

La Coordination