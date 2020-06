Burkina Faso: Entrepreneuriat des jeunes - Des bénéficiaires de fonds reçoivent des chèques

Le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des jeunes a organisé, le samedi 27 juin 2020 à Ouagadougou, une cérémonie de remise d'attestations et de chèques à des jeunes formés et à des promoteurs de la région du Centre.

Le gouvernement poursuit sa mission de l'autoemploi des jeunes. En effet, le samedi 27 juin 2020, à Ouagadougou, le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des jeunes a organisé, une cérémonie de remise d'attestations et de chèques à des jeunes et à des promoteurs de la région du Centre.

Selon le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'Entrepreneuriat des jeunes, Salifo Tiemtoré, cette initiative vise à récompenser les bénéficiaires pour le développement de leurs activités.

Pour lui, ces attestations et chèques ont été remis à ceux qui ont bénéficié de l'appui technique et financier des fonds du ministère en charge de la jeunesse.

Les attestations, a précisé le ministre Tiemtoré, vont à 400 jeunes et femmes formés par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et l'apprentissage (FAFPA).

« Le FAFPA a formé au total en 2019, 2020 personnes dans la région du Centre pour un montant cumulé de 347, 7 millions F CFA et compte former pour cette année, 3 mille jeunes et femmes pour un montant cumulé de 520 605 000 F CFA », a-t-il ajouté.

Concernant les chèques allant de 250 000 F CFA à 10 millions F CFA, a soutenu, Salifo Tiemtoré, 1 320 promoteurs ont reçu au total un montant de 534 millions F CFA du Fonds d'appui au secteur informel (FASI) et 235 promoteurs du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi (FAPE) pour un montant de 664 450 000 F CFA.

Les partenaires, félicités

Aussi, aux dires du ministre en charge de la jeunesse, 307 promoteurs du Fonds d'appui à l'insertion des jeunes (FAIJ) bénéficient de 315 400 000 FCFA et 381 du Programme d'autonomisation économique (PAE) pour une valeur de 153 500 000 F CFA.

M. Tiemtoré a félicité, à cette occasion, ses partenaires pour tous les efforts consacrés au développement.

Par ailleurs, Salifo Tiemtoré a rassuré de la contribution de son département à mettre en œuvre les mesures et orientations du gouvernement pour la formation et la création d'emplois productifs.

« Nous voulons que les jeunes soient des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs d'emplois », a-t-il souhaité. Il a, enfin, appelé l'ensemble de la jeunesse burkinabè à déposer ses dossiers complets pour bénéficier de ces initiatives.

Le président du Conseil régional du Centre, Eric Tiemtoré, a traduit l'engagement de sa structure à accompagner le processus d'insertion des jeunes.

Il a rappelé aux bénéficiaires des formations de 2020 que la formation professionnelle assure leur insertion professionnelle réussie et leur participation à l'effort de création de richesses nationales.

Eric Tiemtoré a, en outre, salué les Partenaires techniques et financiers (PTF) du ministère en charge de la jeunesse pour l'employabilité des jeunes et des femmes dans le cadre global de la promotion et de l'autonomisation des populations.

Quant au président du Conseil national de la jeunesse (CNJ), Moumouni Diarra, par ailleurs, porte-voix des bénéficiaires, il a émis le vœu de voir des mesures plus holistiques prises pour l'épanouissement de la jeunesse.

Il a été, également, reconnaissant à l'exécutif pour les efforts déployés en faveur des jeunes. Le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a été créé en 2003 dont l'objectif est de financer la formation professionnelle.

Dans ce cadre, dans l'Ouest (Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Cascades et Sud-Ouest), 546 promoteurs ont déjà bénéficié des fonds à hauteur de 605 530 000 F CFA.

A l'issue de la cérémonie, les autorités ont visité les stands des promoteurs et des prestataires modèles ayant bénéficié des fonds du département en charge de la jeunesse.