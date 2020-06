Madagascar: Region Atsimo Andrefana - Le CO de Toliara solidement soutenu par plusieurs sociétés

Remise des dons de 772 millions au Centre Opérationnel de Toliara

Une aide qui arrive à point nommé pour contrer cette crise sanitaire qui sévit depuis mi-mars. Il y a Action Contre la Faim (ACF) organisme international basé à Toliara depuis le ravage du cyclone Haruna. Ensuite, deux partenaires de l'extérieur KFW (Allemagne) et Cargill (Etats Unis). Enfin,trois grandes sociétés tuléaroises : OceanFarmers, Copefrito, OceanIndianTrepang. L'aide évaluée à plus de 772 millions d'ariary va durer jusqu'à fin Septembre, répartie comme suit :

Santé curative et préventive : appui à l'hôpital de référence de Tuléar pour la prise en charge des malades du COVID : projet de 300 millions d'ariary incluant 250 millions d'ariary de donations en matériel de protection (masques, blouses, lunettes), kits pour la prise en charge des patients (draps, moustiquaires, etc.) et équipements médicaux (respirateurs, extracteurs d'oxygène, stérilisateurs, machine à laver). Le programme a pensé aussi aux barrages sanitaires de la région.

- Eau et Assainissement : désinfection de 14 réseaux d'eau ruraux comprenant 124 bornes fontaines et formation des agents à la prévention de la transmission aux points d'eau. Projet de 85 millions d'ariary dont 65 millions en matériel et formation - Filet de sécurité en riz pour les ménages aquaculteurs de la région : 40 tonnes de riz supplémentaires seront distribuées aux ménages partenaires des sociétés aquacoles pour une valeur d'environ 60 millions d'ariary - Appui au fonctionnement du Centre Opérationnel Régional contre le COVID-19 : projet de 35 millions d'ariary en équipement de protection, moyens de management et transport pour le CO.

Par la même occasion, et grâce à ce programme d'aide, le Gouverneur Tovondrainy Edally vient de sauver près de 600 emplois de petits pêcheurs et aquaculteurs de la région, faisant vivre des milliers de familles.