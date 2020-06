Madagascar: Lions Club Antananarivo Doyen - Ladislas Adrien Rakotondrazaka élu président

Le premier Lions club d'Antananarivo - créé en 1958- vient d'avoir son nouveau président.

La passation de pouvoir entre la past présidente, en la personne de Noëlle Rasendra qui a assuré son mandat à la tête du club entre l'année 2019 et 2020, et le nouveau, Ladislas Adrien Rakotondrazaka vient d'être effectuée. Une prise de pouvoir qui arrive dans un contexte difficile, que ce soit dans le pays ou dans le monde. Mais cela ne découragerait pas pour autant la nouvelle équipe qui ambitionne de focaliser son mandat sur « le soutien à la fondation du Lions Club International par le biais du Sigh First et la campagne 100 ».

Présidé par Ladislas Adrien Rakotondrazaka, le mandat 2020-2021 du Lions Club Antananarivo Doyen devrait également se pencher sur la continuité du programme entamé par le précédent mandat : « La lutte contre le diabète, malnutrition, le cancer infantile, l'environnement... ». Question mise en œuvre, la nouvelle équipe dirigeante opte pour la solidarité et l'engagement collectif de tout un chacun. La cérémonie de passation de pouvoir a par ailleurs, été l'occasion pour le nouveau président de dénoncer « la recommandation concernant la distanciation sociale ». « Je pense qu'il n'est pas approprié, dans cette situation, de garder la distanciation sociale tant recommandée » a soulevé Ladislas Adrien Rakotondrazaka.

Avant d'interpeller: « Les familles en difficulté ont besoin de notre rapprochement social envers eux à travers des différents moyens et en respectant la distanciation physique ». Le président de conclure: « Une communauté exploite trois dimensions clés du capital social (lien, rapprochement et liaison) pour améliorer sa résilience. Place à la distanciation physique et non à la distanciation sociale ».