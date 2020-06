Madagascar: Chronix - Un Dj à suivre de près

En quelques années de carrière, cet autodidacte s'est forgé une solide réputation. Très à l'aise sur les platines, Dj Chronix fait ses premières armes en 2017.

En 2018, il travaille avec le groupe "Jiolambups" et sort le morceau « Makabelle », l'année suivante, il sort un remix du thème "Roi Lion Disney" en "featuring" avec Dj Stitch. Le morceau a été soutenu par beaucoup de DJ internationaux tels que Adrian Noble , Osocity et validé par une des plus grandes chaînes Youtube « Xorks TV ».

Le jeune homme ne s'arrête pas là, il sort avec son ami Dj Stitch un autre remix, "Banana" . la chanson résonne de France jusqu'au Pakistan.

Preuve de ses connaissances cosmopolites et de la qualité de ses sélections musicales, on le retrouve notamment dans de différentes animations de la capitale. Actuellement, Chronix prépare un autre morceau: "Kulu", toujours avec son fidèle ami Dj Stitch. Il sera également accompagné par des artistes et un Dj mauricien.