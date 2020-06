Ile Maurice: La population invitée à s'unir pour combattre le fléau de la drogue

communiqué de presse

La pandémie de Covid-19 a démontré la capacité de la population à se rassembler pour surmonter des défis majeurs, et cette unité ainsi que la détermination sont importantes dans la guerre contre l'abus et le trafic de drogue. »

Cette invitation à l'unité a été faite par le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, le vendredi 26 juin 2020 au Centre Nénuphar à l'hôpital de Montagne Longue, dans le cadre du lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre l'abus et le trafic illicite de drogue.

Le chef du gouvernement a exhorté les jeunes et la population à profiter pleinement de la vie de manière saine, à se lancer dans des activités sportives, à développer leurs talents et à s'engager dans le travail social afin d'avoir une vision positive de la vie. « Cela aidera le pays à gagner la lutte contre l'abus de drogue et le trafic illicite », a-t-il dit.

Dans son allocution, M. Jugnauth a réitéré l'engagement du gouvernement à lutter contre la demande et l'offre de drogues sous leurs différentes formes. Il a également souligné que les parents ont le devoir d'informer leurs enfants des effets dévastateurs des drogues à travers une communication efficace. Il a fait ressortir qu'en 2017, la valeur des drogues saisies s'élevait à plus de Rs 2 milliards contre seulement Rs 115 millions en 2010, montrant clairement la détermination et la volonté de ce gouvernement dans sa guerre acharnée contre la drogue.

Le Premier ministre a aussi indiqué que le gouvernement a alloué un budget conséquent pour acquérir les outils et équipement appropriés pour assister les toxicomanes dans leur réadaptation et pour permettre aux forces de police, douanes et autres parties prenantes à mieux combattre le trafic de drogue.

Saluant le rôle joué par les organisations non gouvernementales et tous ceux concernés dans le processus de réhabilitation des usagers de drogues, M. Jugnauth a noté avec préoccupation le nombre de jeunes qui entrent dans le cycle infernal du fléau de la drogue. Il a rappelé que le gouvernement a mis sur pied cinq centres à travers le pays en vue de travailler avec les consommateurs de drogues dans le but de les sortir de ce cercle vicieux.

Journée internationale 2020 contre l'abus et le trafic de drogue

Soutenue chaque année par la communauté internationale, cette Journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation au grand danger que sont les drogues illicites pour la société notamment sur la santé des individus de même que sur la gouvernance et la sécurité.

Le thème de la Journée internationale 2020 contre l'abus et le trafic de drogue, 'De meilleures connaissances pour de meilleurs soins', met l'accent sur la nécessité d'améliorer la compréhension du problème mondial de la drogue et de renforcer la coopération internationale car de nombreuses informations erronées circulent à ce sujet.

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime convie les particuliers, les organisations à but non lucratif, le secteur privé et les États Membres à prendre part à sa campagne sur les réseaux sociaux en utilisant les ressources mises à leur disposition et à travers le hashtag #FactsForSolidarity.