Sénégal: Des équipements modernes aux pêcheurs artisans de Ziguinchor et Saint-Louis

Samedi, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Alioune Ndoye a un remis 100 balises de géolocalisation ultra modernes et des moteurs hors-bord aux pêcheurs artisans des régions de Ziguinchor et de Saint-Louis.

La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée au port de Ziguinchor, en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson, du gouverneur de la région et d'autres personnalités.

Selon le ministre, ces équipements visent à renforcer la sécurité des pêcheurs artisans en mer, à moderniser et protéger leurs outils de production. Il a justifié ses investissements par l'importance du secteur de la pêche dans l'économie nationale et dans la santé des populations.

« Premier secteur d'exportation en 2017 et 2018 avec respectivement 216 et 244 milliards de FCFA de recettes, la pêche contribue de manière significative au Pib, à la création d'emplois (+600.000), à l'équilibre de notre balance commerciale ainsi qu'à la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec un apport de 75% aux besoins des populations en protéines animales », a déclaré Alioune Ndoye.

«Il est également motivé par le besoin légitime de préserver les vies de nos braves pécheurs qui, malheureusement, devant la raréfaction croissante des ressources halieutiques, changent, souvent, de comportements en s'éloignant, de plus en plus, des côtes, augmentant ainsi, les risques d'accidents et de perdition », a-t-il ajouté.

«C'est un premier pas très important et nous comptons discuter avec les services du ministère de la Pêche et de l'économique maritime pour élargir le nombre de bénéficiaires », a déclaré Irène Mingasson.

Alioune Ndoye a rappelé les actions entreprises par le gouvernement pour relever le défi sécuritaire. Il s'agit Il s'agit notamment de la dotation annuelle de vingt mille gilets de sauvetage au profit des pêcheurs au prix symbolique subventionné de 2500 FCfa l'unité ; du processus de renouvellement des pirogues en bois par d'autres en fibre de verre ; de la subvention sur les moteurs hors-bord ; de la mise à disposition d'une prévision météorologique adaptée à la pêche artisanale ; de l'adoption de plans d'aménagement de certaines pêcheries.

Toutefois, le ministre a rappelé aux pêcheurs que la sécurité est d'abord une affaire individuelle. « J'en appelle donc à votre sens des responsabilités et vous exhorte au respect des dispositions réglementaires en la matière.

Le simple fait de porter le gilet de sauvetage contribue à réduire sensiblement les risques de noyade en cas d'accidents en mer. Prenez, également, bien soin du matériel qui vous ai remis et faites en bon usage. Il peut vous sauver la vie », a lancé le ministre.

Alioune Ndoye a magnifié le partenariat avec l'Union européenne et salué le travail de la société AGILTECH, des agents la direction de la protection et de la surveillance des pêches.