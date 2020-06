Seychelles: Les Seychelles marquent le 44e anniversaire de son indépendance sans célébration

Les Seychelles célèbrent leur 44e anniversaire de l'Indépendance sans activités nationales habituelles, dans un contexte de pandémie de COVID-19.

Depuis 2015, le 29 juin est célébré comme la fête nationale avec un défilé militaire au stade de L'Unité à Roche Caïman.

Dans son discours national pour marquer cette journée, le président Danny Faure a souhaité à tous les Seychellois, ici et dans le monde entier une heureuse fête de l'indépendance et a appelé tout le monde à se rassembler.

"Cette année, nous devons célébrer notre journée nationale différemment compte tenu de l'urgence, et nous devons tous respecter les consignes pour éviter les grands rassemblements publics pendant cette période. Je vous remercie tous pour votre compréhension et votre esprit de solidarité".

M. Faure a déclaré qu'au cours de ces 44 années, les Seychelles ont accompli beaucoup de choses et que les Seychellois ont travaillé très dur et fait de nombreux sacrifices pour apporter le pays là où il est aujourd'hui.

"Malheureusement, le monde et les Seychelles ont été frappés par la pandémie COVID-19. Les Seychelles et les pays du monde entier ont été gravement touchés ; et en tant que petit pays, nous souffrons de graves conséquences de COVID-19 sur notre économie", a-t-il ajouté.

Le chef de l'État a déclaré que les moments de crise sont aussi des moments d'opportunité, et en ces temps difficiles, "saisissons l'occasion de réfléchir à ce que nous pouvons faire - individuellement, en famille, en communauté et en tant que nation - pour traverser ces temps difficiles et reprendre le chemin du progrès".

Roger Mancienne, le chef du parti d'opposition Linyon Demokratik Seselwa (LDS), s'est fait l'écho de ces propos.

"Cette année, nous célébrons sous un nuage sombre alors que nous sommes confrontés à une période très difficile. Il est juste que nous parlions d'unité nationale. Notre nation est née avec cette promesse que nous vivrions comme un seul peuple, capable de travailler ensemble pour surmonter les dangers qui nous menacent tous, et pour atteindre des objectifs qui nous servent à tous", a déclaré Mancienne.

Quant au parti United Seychelles, il a adressé un message en déclarant que les Seychellois apprécient les progrès qui ont été accomplis au cours de ces 44 dernières années même s'il y a une divergence d'opinions sur certains aspects de notre histoire.

Cependant, poursuit le message, nous devons reconnaître que nous avions beaucoup évolué sortant d'une colonie presque oubliée pour devenir une nation fière appréciée par de nombreuses raisons.