Ile Maurice: Tests de fitness - Les frais passent à Rs 600

Dès mercredi 1er juillet, le coût pour le contrôle technique des véhicules (fitness) dans les centres de vérifications privés passera à Rs 600. Contre Rs 400 actuellement.

Les trois centres de fitness notamment Eastern Vehicle Examination Station (EVES) à Laventure, SGS à Forest-Side et Autocheck à Plaine-Lauzun étaient subventionnés par l'Etat. Après une annonce dans le Budget 2020/2021, les subventions ont été enlevées. D'ailleurs, c'est ce que note le Conseil des ministres concernant les amendements apportés aux Road Traffic (Examination of Motor Vehicles and Trailers) Regulations 2016.

«Avant un automobiliste payait Rs 400 pour le fitness. Avec le subside de Rs 200 du gouvernement, Rs 80 revenaient aux centres de fitness et Rs 120 représentaient la taxe payable à la MRA et la Levy», explique-t-on du côté de l'EVES. Selon le préposé, cet argent ne rentrera pas dans les caisses des centres de fitness.

«Il n'y a aucune augmentation de notre part. Le public devra payer pour le subside qui a été enlevé. Nous, on continue à payer la taxe et la Levy.»

Le nouveau tarif pour les poids lourds et les motos passent à Rs 750 et 300, respectivement.

Dans le camp des automobilistes, cette hausse fait déjà grincer des dents. Un propriétaire d'une voiture de plus de 20 ans se plaint car il doit effectuer un contrôle technique chaque six mois, alors que les voitures neuves doivent passer le test après 7 ans. Ensuite, leur certificat de fitness est valable pour un an ou deux ans selon les conditions du véhicule.