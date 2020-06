Tunisie: Lutte | L'élite reprend les entraînements - Retour au tatami

Stage à Hammamet pour les qualifiables aux JO de Tokyo 2021.

L'élite de la lutte tunisienne a repris du service. Et ce sont les qualifiables aux Jeux olympiques qui ont retrouvé les répétitions dès le 8 juin. Ce groupe d'athlètes a ensuite été rejoint par le reste des équipes nationales, dont celle des jeunes. Ce faisant, les qualifiables aux olympiades effectueront un stage de préparation à Hammamet du 6 au 18 juillet. Les sélectionnés sont Ayoub Barraj (74 kg), Haithem Dakhlaoui (65 kg), Mohamed Sadaoui (97 kg) en lutte libre, Sliman Naceur (67 kg), Amjed Moafi (77 kg) et Haykel Acheri (97 kg) en lutte gréco-romaine. Chez les féminines, l'équipe nationale est composée de la championne Marwa Amri, Sarra Hamdi et Zeineb Sghaier.

Juniors : la joute mondiale aura lieu en Serbie

La Fédération internationale a confirmé la reprise des tournois internationaux amicaux à partir du mois de septembre. Les compétitions officielles débuteront en novembre.

Toutefois, le mondial des cadets et cadettes a été annulé, et ce, contrairement au mondial junior (G et JF) qui se déroulera au mois de novembre en Serbie. Celui des séniors (H et D) est aussi maintenu. Il aura lieu au mois de décembre prochain.

Pas de changement pour les olympiades

La FIL a tranché. Il n'y aura pas de changement dans le système de qualification aux olympiades. Ainsi, le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 destiné aux deux continents d'Afrique et d'Océanie aura lieu au mois de mars 2021 : «Nous allons discuter avec le MJS à propos du programme de préparation pour ces compétitions qualificatives. Nous possédons des lutteurs capables de nous honorer aux olympiades. Outre les stages de longue durée, il ne faut pas négliger la participation aux tournois internationaux afin d'acquérir beaucoup plus d'expérience», nous a affirmé le DTN Ahmed Khédhri. Enfin, après une série de réunions entre la direction technique de la fédération et les entraîneurs des clubs, il a été décidé que le titre de champion de Tunisie dans les différentes catégories sera attribué au club ayant cumulé le plus de points dans les tournois individuels. Les clubs qui pourraient être déclarés champions sont l'EST, Cité Ettadhamen, Douar Hicher, Ecole fédérale de Radès.