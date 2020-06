Tunisie: Démarrage ce lundi des épreuves du concours d'entrée aux collèges pilotes

52 896 élèves passent aujourd'hui et demain les épreuves du concours d'entrée aux collèges pilotes dont la capacité d'accueil est fixée à 4025 postes disponibles dans 27 collèges pilotes répartis sur l'ensemble du pays. Pendant le premier jour, les candidats passent les épreuves écrites de la langue arabe, l'éveil scientifique et l'anglais. Le lendemain, ils passeront les mathématiques et le français.

7 élèves sont concernés par l'agrandissement de l'écriture et 13 autres candidats aux besoins spécifiques bénéficieront d'un tiers de temps supplémentaire.

Les épreuves ont lieu dans 294 centres d'examen. Selon le directeur général du cycle primaire au ministère de l'Education Ali Zairi, le nombre de candidats pour cette année a connu une baisse par rapport à l'année précédente qui a enregistré 55 190 élèves.

Un protocole sanitaire a été mis en place cette année pour limiter la propagation du coronavirus. Ainsi, les élèves et l'ensemble du cadre éducatif seront obligés de porter le masque outre les mesures de distanciation physique imposées (12 élèves par salle), la mesure de la température, et la désinfection des centres d'examen et de dépôt dont le nombre est fixé à 27.

Les cas suspects d'infection au coronavirus parmi les candidats seront placés dans une seule à part.