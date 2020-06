Togo: Faire du pays le hub des entreprises sociales

La conférence internationale sur les entreprises sociales et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) se déroule lundi en visioconférence.

Plusieurs experts du secteur économique et plus de 800 participants (chefs d'entreprises, décideurs publiques, partenaires aux développements, médias et acteurs de l'économie sociale et solidaire ont répondu à cette initiative.

Les interventions se feront depuis le Togo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Corée du sud, l'Égypte, les États-Unis Unis, la France, le Maroc et la Suisse

Victoire Tomegah Dogbé, la ministre de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, animera une table ronde avec Wilfrid Lauriano do Rego, le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, créé par Emmanuel Macron; une structure chargée de revitaliser les relations entre la France et le continent, et Jean-Michel Severino à la tête d'un fonds dédié aux PME en Afrique.

Thème du panel : 'L'après COVID en Afrique : stratégie gagnante de la transition inclusive, sociale et écologique'

Victoire Tomegah Dogbé évoquera les succès enregistrés par le Togo en matière d'entrepreneuriat social. Cette rencontre vise à positionner les entreprises à impact comme un levier incontournable pour la relance économique post covid 19, indiquent les officiels.

Cet évènement est organisé par le gouvernement, en coopération avec l'ambassade des Etats-Unis et Ecobank.