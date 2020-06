Congo-Kinshasa: Réforme de la CENI - Le PDG propose la convocation d'une Convention citoyenne pour les élections crédibles

Le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance (PDG), dans une déclaration lue par Me Tshetshe Ingulu Ngangeli, son secrétaire général, à l'issue de la matinée politique organisée, le jeudi 25 juin à la résidence du président national dans les hauteurs du quartier Macampagne, commune de Ngaliema, tire la sonnette d'alarme en direction des tireurs de ficelles en déficit d'électorat sûr, à ne pas abuser de la position dominantedu FCC à l'Assemblée nationale pour orchestrer un hold-up partisan à la haute direction de la CENI.

Aussi, le PDG appelle de tous ses vœux la convocation d'une Convention citoyenne pour des élections crédibles en RDC (CCEC). Cela dans le but de mettre fin à l'agitation politique, l'insécurité récurrente, le regain de tribalisme et la menace d'instabilité des institutions qui gagnent de plus en plus du terrain sur le territoire national.

Cette structure à mettre en place aura, entre autres missions, de dresser un état des lieux du processus électoral à tous les niveaux ; revisiter quelques dispositions de la Constitution spécialement dans le but du retour de l'élection présidentielle à deux tours ; revisiter la loi électorale aux fins d'en dégager un consensus autour du format des circonscriptions, du fixing du seuil du vote exprimé et de l'utilisation de la machine à voter ; revisiter la loi organique portant composition et fonctionnement de la CENI en vue de renforcer son indépendance réelle en tant qu'institution d'appui à la démocratie, avant de procéder au renouvellement de son équipe dirigeante et en fixer le critérium de désignation ; dresser un état des lieux du fichier électoral et fixer les meilleures conditions de sa fiabilité ; etc.

Non au coup de force sur le pouvoir judiciaire

Par ailleurs, à quelques jours de la célébration du 60ème anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale, le PDG constate, avec grande inquiétude, l'imbroglio politique, le déclin économique et la misère sociale dans lesquels le pays patauge par la volonté cynique de la coalition au pouvoir.

Conscient du dangereux virage que prend la majorité au sommet de l'Etat, aujourd'hui déterminée à rééditer un coup de force sur le pouvoir judiciaire et la Commission électoralenationale indépendante (CENI), le PDG dénonce avec véhémence cette énième dérive destinée à maintenir la RDC dans un régime de prédation généralisée, de violation massive des droits de l'Homme et de l'impunité caractérisée.

Dans la même optique, le PDG dénonce que la volonté affichée par la majorité FCC d'imposer la mainmise du ministre de la Justice sur le parquet et le Conseil supérieur de la magistrature. Cela procède, pense-t-on dans les rangs de ce parti, d'une stratégie diabolique de noyer l'indépendance de la magistrature et d'instaurer une justice aux ordres de l'Exécutif, en violation du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs.

Ci-dessous la déclaration politique du parti des démocrates pour la bonne gouvernance.