Congo-Kinshasa: La Prison centrale de Makala dotée d'une structure de prévention contre la COVID 19

Dans le cadre de la prévention et de la prise en charge efficace des cas de Covid 19, le Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, s'est vu doter, le vendredi 19 juin, d'un lot de cinquante matelas, cinquante lits, cinquante paires de draps et cinquante moustiquaires par le Secrétariat technique de la riposte contre la Covid 19, via l'Incident manager de la riposte, le professeur Steve AhukaMundeke. Ce dernier était accompagné du présidium de la logistique de la riposte, notamment M. Jeannot Migunde et Mme Jeanne Selenge.

Ces équipements sont un don de l'OMS en faveur de cette maison carcérale reçu du responsable des urgences dans la riposte contre le coronavirus à l'OMS/RDC, Dr Gervais Folefack, par l'incident manager de la riposte.

Pour le professeur Ahuka, cette action s'inscrit dans le cadre global de la prévention de la contamination. Il a également précisé que la stratégie est de prévenir la maladie. Cette prévention cible les endroits où les possibilités de contamination peuvent être grandes et les prisons en font partie. Aussi a-t-il ajouté que cette dotation permettra un isolement rapide des cas suspects et le traitement sur place des cas bénins et modérés en cas d'apparition du virus au sein de la prison centrale de Makala.

Par ailleurs, le responsable des urgences dans la riposte contre le coronavirus à l'OMS/RDC, Dr Gervais Folefack, a rappelé que ce don, qui s'inscrit dans le cadre de l'appui de l'OMS à la riposte contre la pandémie Covid19 en RDC, est la suite des activités que l'OMS a entreprises avec la coordination de la riposte et le CICR pour la prévention et la détection de la Covid 19 au CPRK.

A cet effet, les trois structures ont formé le personnel à la détection des cas. Elles ont également mis en place une structure de triage pour identifier les cas suspects et des tentes pour les isoler. Sur cette liste, il faut ajouter des latrines et des tanks contenant de l'eau chlorée pour le lavage des mains et de l'eau potable pour la boisson.

Harmonisation des statistiques

Un total de 807 personnes guéries a été dégagé sur la base de données des commissions prise en charge médicale et laboratoire de la riposte contre la Covid 19. Ce chiffre est le résultat de la réunion spéciale du 13 juin 2020 entre le Secrétariat technique du Comité multisectoriel de la riposte contre la Covid19, le prof Jean-Jacques MuyembeTamfum, et l'équipe de prise en charge médicale afin de clarifier la situation des malades guéries et celles des patients en bonne évolution.

Ces 807 personnes guéries ont été dégagées au cours de la période allant du 10 mars au 31 mai 2020. Il reste à statuer sur un total de 2 607 patients en instance de confirmation de guérison. A cet effet, les équipes effectueront une descente dans les zones de santé respectives afin d'examiner la situation des patients. Les 2607 patients sont donc répartis dans sept provinces, à savoir 2327 à Kinshasa, 187 au Kongo Central, 37 au Nord-Kivu, 1 au Kwilu et 1 au Kwango.