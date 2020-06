Congo-Kinshasa: Entreprises en confinement

Comment gérer son entreprise à distance, en cette période où le confinement total est décidé pour stopper la chaine de contamination au Coronavirus ? Glis vision groupe, que dirige l'Ir Gaston Ikati, apporte la réponse aux entrepreneurs.

Cette structure spécialisée développe plusieurs solutions et outils de travail et gestion d'entreprise en ligne dont l'application Mobile de vidéo conférence, l'exécutable de vidéo conférence pour Windows et Mac, la gestion des correspondances en temps réel et le stockage illimité des fichiers sur cloud sécurisé.

Comme pour participer à l'appel à la solidarité nationale en cette période difficile que traverse aussi bien le pays que l'humanité toute entière, les solutions développées et proposées par GLIS Vision Group sont entièrement gratuites (sans frais d'installation) pour un test de sept jours. (Plus d'informations http://glisweb.com/developpement)

S'inscrivant dans la dynamique de la vulgarisation des consignes d'hygiène décidées par le gouvernement de la République, dans le cadre de la prévention du risque de propagation du Coronavirus sur le territoire national, Glis vision group suspend momentanément pour les clients IP GROUP (Glis Web, BOTINDA, SK EDIT & Instant Tools), les interventions physiques en RDC, Congo et Angola.

Et pour faciliter les choses, toutes les interventions en ligne et les astreintes techniques sont gratuites pendant cette période. De même, l'hébergement Web est Gratuit (1 mois de plus sera ajouté automatiquement sur le dossier client).

La structure reste joignable 24h/24. Services de secours : Jeanpaulkhorez@ipg.cd +243 851 324 099

Direction Générale : dg@glisweb.com ceo@ipg.cd +243 818 775 903 (Whatsapp Seulement).