Congo-Kinshasa: Céni - CLC, Filimbi, Lucha et Congolais Débout exigent la réforme avant la désignation du prochain président

Le Comité laïc de coordination (CLC) ensemble avec les mouvements citoyens Lutte pour le changement (Lucha), Filimbi, et les Congolais Debout appellent à la réforme de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Et, ils dénoncent la « précipitation » et la « politisation » dans le processus de désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de cette institution.

Dans un communiqué conjoint, ces organisations de la Société civile préconisent que les cinq prochains mois de l'année 2020 soient activement mis à profit pour la mise en œuvre de ces séquences : évaluation et audit, réforme de l'institution et mise en place de nouveaux animateurs, suivant le projet de calendrier ci-après : juillet : examen du rapport de la Céni à l'Assemblée nationale ; audit par l'inspection générale des Finances et la Cour des comptes. Août-septembre : échanges entre les principales parties prenantes sur le processus électoral et la réforme de la Céni, organisés par des structures crédibles de la Société civile.

« L'audit et l'évaluation de la Céni ainsi qu'un consensus des principales parties prenantes sur les réformes du système électoral congolais sont les préalables essentiels avant la désignation du prochain président de la Céni», expliquent ces organisations. Avant d'ajouter : « La désignation forcée et unilatérale du président de la Céni est une première étape de la manipulation des élections de 2023 et une nouvelle provocation contre la population congolaise qui a déjà payé, au prix du sang, sa ferme volonté d'aboutir à un processus électoral réellement démocratique ».

« La convocation par le parlement d'une plénière pour entériner une quelconque désignation d'un président de la Céni, sera un point de non-retour qui ne nous laissera point d'autre choix que d'appeler la population à se joindre à cette plénière pour exprimer sans équivoque son opposition à ce processus corrompu », préviennent-elles.

Par ailleurs, le CLC et mouvements citoyens annoncent le début des séances publiques de sensibilisation et de mobilisation populaire et invitent la population congolaise à faire sienne cette initiative afin de barrer la route à tout plan machiavélique dont l'objectif, pour eux, est d'inscrire le pays dans un schéma de crise électorale interminable. Aussi, ces organisations appellent-elles toutes les forces vives de la nation à se joindre à cette lutte patriotique pour sauver la démocratie.

S'inscrivant dans la logique de défendre les intérêts du peuple congolais, ces mouvements envisagent d'annoncer dans les tout prochains jours les détails d'actions à entreprendre.