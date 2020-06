Guinée: Mazoughou Goépogui - "Une communauté de plus de 10.000 membres dont 3.632 élèves et étudiants sont sur Magoe-Éducation"

interview

Dans une interview accordée à notre rédaction, le Directeur Général de Magoe-Technologie, Mazoughou Goépogui, a fait le point sur la réouverture des classes prévue le 29 juin prochain en République de Guinée et sur les avantages de sa plate-forme éducative dénommée Magoé Education dans la formation de ses compatriotes.

La réouverture des classes d'examens et les universités c'est pour le 29 juin, quel outil disposé Magoe éducation pour accompagner des élèves et étudiants?

Mazoughou Goépogui : avant de parler des outils dont dispose Magoé, permettez-moi de partager avec vous quelques questions qui méritent une attention particulière

La réouverture des classes c'est pour le 29 Juin, la fermeture c'est pour quand ?

Est-ce que le temps qui sera accordé sera assez suffisant pour boucler les programmes ? Sachant que bien avant cette crise sanitaire, l'école guinéenne souffrait déjà d'une autre crise.

A l'analyse de cette situation, il est aisé de comprendre que pour faire un bon travail, nous avons besoin d'un accélérateur pédagogique pour booster les techniques d'apprentissage couramment utilisés.

Cet accélérateur, c'est bien sûre le numérique. Le chef de l'Etat ne cesse de le répéter : L'Afrique a raté les trois premières révolutions industrielles.

Aujourd'hui, nous avons la quatrième révolution. Il est extrêmement important que l'Afrique soit au rendez-vous de cette révolution industrielle.

Il s'agit de la maîtrise des nouvelles techniques et technologies, ce qui va permettre à l'Afrique de rattraper son retard par rapport aux pays les plus avancés. Grâce aux nouvelles technologies, là où les gens ont mis 30 ans, on peut mettre 3 ans.

Je me demande souvent, si lui-même il mesure la quintessence de son affirmation. Aujourd'hui, le numérique est devenu un outil très puissant qui n'a ni limite ni frontière.

C'est pourquoi, nous, bien avant cette crise sanitaire, nous ne cessons d'attirer l'attention des autorités sur l'impérieuse nécessité de faire de l'intégration pédagogique des TIC une réalité.

C'est dans ce cadre que nous avons développé depuis 2015 une plateforme éducative dénommée Magoé Education qui permet aux élèves et étudiants de transformer leur téléphone en un véritable outil pédagogique.

Avec Magoé Education, on peut réussir cette course contre la montre par le prolongement des cours à la maison grâce au téléphone.

Comment fonctionne Magoé Education?

Quand on parle de Magoé Education, il y a deux parties :

La 1ère partie est appelée Magoé Mon Ecole.

Magoé Mon Ecole est, pour l'enseignement pré-universitaire, supérieur et technique (de la maternelle à l'Université en passant par les CFP et les écoles professionnelles), la meilleure solution en termes d'intégration pédagogique des TIC.

Avec un environnement de travail complet, elle facilite la gestion des établissements en couvrant tous les champs de la vie scolaire et universitaire ainsi que tous les aspects de la pédagogie.

Personnel administratif, enseignants, élèves, parents, chacun dispose de son Espace et peut interagir selon ses prérogatives.

Magoé Mon Ecole intègre tous les champs de la scolarité : notes, compétences, emploi du temps, présence, participation au cours, retards, sanctions, cahiers de textes, exercices, devoir de maison, évaluations, ...

Depuis leur smartphone, Apprenants, Parents, Responsables et Enseignants accèdent à leurs données en temps réel, dans un environnement sécurisé, où qu'ils se trouvent.

A l'instant où je vous parle, toutes nos écoles partenaires ont déjà bouclé leur programme

La 2ème partie, c'est là où nous avons posté nos propres cours. Il y a actuellement 4.081 exercices interactifs ; 2125 fiches de cours et 7013 questionnaires.

Cette partie permet aux élèves, à partir de leur téléphone, de réviser dans toutes les matières même sans la connexion.

La révision peut se faire à travers des fiches de cours que l'élève peut lire ; soit à travers les exercices interactifs. Dans ce cas, au lieu que l'élève lise le cours, c'est l'application lui-même qui lit le cours pour l'élève et lui pose des questions.

La partie « Contrôle parentale » donne la possibilité aux parents d'élèves de suivre en temps réel toutes les révisions effectuées par leurs enfants sur la plateforme

Comment se procurer de cette plateforme

La plateforme existe en plusieurs versions :

La version web ; disponible à l'adresse : www.magoe.net

La version mobile qui, lui aussi comporte plusieurs autres versions, dont entre autres : Magoe Mon Ecole ; Magoé Education qui sont tous disponible en téléchargement gratuit sur Play Store

Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités ?

Ce que je peux dire, c'est que Magoé Education n'est plus à la phase de projet. C'est un produit fini qui existe depuis 2015. Certes, il n'est pas parfait, mais il a déjà des preuves concrètes sur le terrain.

Permettant de vous rappeler que Magoé Education est aujourd'hui une communauté de plus de 10.000 membres dont 3 632 élèves et étudiants ; avec une audience moyenne de 7 773 visites et 773 visiteurs par jour.

L'autre aspect, est que moi qui vous parle, j'enseigne depuis 2007. Donc Magoé Education a été conçu sur la base des problèmes réels auxquels notre système éducatif est confronté.

Elle est vraiment adaptée au contexte guinéen. Je peux le dire sans me tromper de trop, que c'est la plateforme la mieux placer pour faire face aux différents problèmes auxquels notre système éducatif est confronté.

Bref, ce que je peux dire aux autorités, est que nous avons un produit qui peut leur être très utile dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la formation.

En plus la plateforme peux aussi beaucoup les aider dans le renforcement des capacités de contrôle et de supervision de l'ensemble des écoles et universités du pays.