Congo-Kinshasa: Union sacrée autour de l'indépendance de la magistrature

Le combat pour l'indépendance de la magistrature suscite une véritable union sacrée contre le FCC. En effet, l'UDPS, Lamuka et les autres forces vives déclarent leur hostilité aux trois propositions de lois initiées par le FCC sous prétexte d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Alors qu'en réalité, le FCC vise à brider l'indépendance de la magistrature et, donc, à encourager l'impunité.

Réuni en session extraordinaire le 21 juin 2020, l'UDPS estime que l'intention du FCC est de protéger les criminels et, donc, d'aller à contrecourant de la volonté du président Tshisekedi d'instaurer un État de droit dans ce pays.

Pour leur part, les quatre ténors de Lamuka mettent le FCC "en garde" et dénoncent "les manœuvres d'appropriation privative de la magistrature debout entamée en janvier 2011 à l'occasion de la révision de l'article 149 de la Constitution".

Quant aux magistrats, ilsont annoncé la tenue, ce mercredi, d'une assemblée extraordinaire de leur corporation. Auparavant, ils ont fait circuler une pétition pour récolter la signature de tous les membres du Syndicat national des magistrats.

D'ores et déjà, se profile une convergence de vues entre l'UDPS, Lamuka et les magistrats. Ce qui est sûr c'est que, en voulant exploiter sa majorité "factice" au Parlement pour subordonner la justice aux caprices d'un ministre de la Justice, le FCC a délibérément ouvert un bras de fer non seulement avec les professionnels du droit. Mais aussi et surtout avec le "Cach-UDPS" et Lamuka qui pourraientdrainer à leur cause la majorité "populaire".

À cette allure, la constitution d'un front de refus élargi contre le FCC sera plus virulent que la contestation populaire qui, en 2018, a étouffé dans l'œuf "le troisième penalty". Les mêmes causes produisant les mêmes effets, gare aux vendeurs d'illusions, ces mauvais artistes d'avant le 08.08.2018.