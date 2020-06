Guinée: Vous voulez rendre votre espace vert, attrayant et esthétique, contactez les Jardins de Tady

interview

C'est dans doute l'une des startups les plus innovantes ces dernières années dans la création des entreprises en Guinée.

Elle a visé juste pour mettre en valeur un secteur méconnu pourtant important dans la vie de tout : l'aménagement des espaces. Les "Jardins de Tady" est une entreprise spécialisée dans l'aménagement des paysages, la décoration, le jardinage.

Pour cette startup, avoir un espace esthétique n'est pas l'apanage des riches. Tout le monde peut être heureux avec les moyens de bord, il suffit juste d'avoir le réflexe de contacter les "Jardins de Tady" pour chasser le stress. Particuliers, hôteliers, palaces, peuvent être satisfaits à 100%.

Pour en savoir plus sur les contours et le fonctionnement de ce secteur, notre rédaction a tendu son micro à la fondatrice des Jardins de Tady. Cette diplômée en droit a lancé depuis un peu plus d'un an son entreprise. Lisez.

Madame Diallo, parlez-nous des Jardins Tady

C'est une entreprise spécialisée dans le jardinage, la décoration florale, l'aménagement paysager et conseil... pour particulier et entreprise.

Ce secteur est méconnu en Guinée, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine ?

Ma motivation est venue progressivement avec les nombreuses difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'ai voulu réaménagé le jardin de la maison familiale en 2017, et que je trouvais à l'époque trop chargé et surtout pas fonctionnel.

Comme tout bon guinéen j'ai fait appel à un jardinier qui a planté des fleurs (en plus de son choix) ni plus ni moins. Or j'imaginais dans ma tête un travail et un rendu plus esthétique. Donc c'est ainsi que j'ai commencé les recherches pour donner vie à mes idées.

Et à chaque étape je me rendais compte que pour faire un "aménagement paysager" plusieurs corps de métiers interviennent : principalement un "jardinier classique", un ingénieur et plusieurs artisans...

Pour ceux qui ne connaissent pas l'importance et même la nécessité du jardinage, de la décoration florale, expliquez-nous brièvement

D'abord avoir aujourd'hui un espace vert chez soi est une obligation vis à vis du phénomène climatique, car ca sera une façon pour chacun d'améliorer son environnement par conséquent le monde.

Ensuite, notre demeure doit être notre paradis sur terre et nous devons nous donner les moyens pour cela.

La beauté d'une maison ne s'arrête pas uniquement à l'architecture ou aux meubles mais aussi à plusieurs petits détails comme une ou plusieurs plantes vertes dans son séjour qui ne peut qu'apporter la fraicheur à la pièce, en plus de la purifier.

Pour ceux qui ont une grande cour, avoir un espace vert contribue à l'embellissement de la maison mais aussi à l'amélioration de l'état d'esprit (anti-stress).

Après une longue journée de travail ou les week-ends quoi de mieux que se détendre dans son petit jardin... .

Ce qu'il faut rappeler, un jardin ce n'est pas uniquement des fleurs... c'est comment créer un espace de détente et convivial autour des fleurs sans pour autant freiner leur épanouissement (d'où le métier de paysagiste).

Votre entreprise est constituée d'une équipe très jeune et dynamique, quelle est la particularité des Jardins de Tady ?

La particularité de notre entreprise est qu'en plus de s'armer de différents professionnels, nous accompagnons nos clients tout au long du processus de travail par les échanges et les conseils que nous leur donnons.

Vous voulez révolutionner ce secteur mais nous sommes au moment post-covid-19 où nous sommes dans la phase des relances économiques. Qu'est-ce que vous vous attendez de cette période ?

Le covid-19 a permis un resserrement social, a permis à plusieurs personnes de redécouvrir leur maison (car rien n'est plus important) et l'opportunité a beaucoup de les refaire pour s'y plaire encore plus. Nous serons très heureux à aider nos clients dans cette tâche.

Une dernière question, vous êtes une jeune femme entrepreneure. Etes-vous préparez à faire face aux obstacles liés notamment au marché du terrain

Les obstacles sont le seul moyen de se surpasser. Nous sommes conscients que le jardinage et annexe est un métier très peu connu des Guinéens et surtout sous évalués parce que nous avons toujours travaillé en réalité avec des "planteurs» ; nombreux ne connaissent même pas le nom des plantes... donc nous nous donnons le défi de proposer aux guinéens un travail plus professionnel et complet.

Quel appel lancez-vous à vos potentiels clients ?

Il est important pour de souligner que ce que nous proposons n'est pas un service de luxe. C'est à la portée de tout le monde. Et avoir un espace vert chez soi est capital pour la santé et l'environnement. La plante c'est la vie.