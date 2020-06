Congo-Kinshasa: La FCCL annonce un championnat virtuel des ARTs martiaux modernes

Sous le patronage du ministre des Sports et Loisirs, la Fédération congolaise des combats libres (Arts martiaux modernes (AMM) se prépare à organiser, dans les tout-prochains jours à Kinshasa, le premier championnat national.

L'annonce a été faite le samedi 16 mai 2020 par le président national de cette fédération sportive, Me Rodrigue MasuamaNdangi Devis.

À en croire ce sportif, les champions et maîtres sportifs intéressés ont jusqu'au 20 mai pour se faire enregistrer afin de participer à ce championnat virtuel c'est-à-dire sans combat, mais basé sur la démonstration hygiénique, physique et technique : la propreté́ des athlètes, le perfectionnement des pompes abdominaux, cuisses, coups de pieds, coups de poing dont seules la vitesse, la précision et la souplesse comptent.

En prenant part à cette compétition, les participants vont non seulement se professionnaliser davantage dans leur carrière des arts martiaux modernes. Mais aussi et surtout recevoir des certificats de participation et bénéficier d'autres avantages. Aussi, une fois que ces sportifs qualifiés, la FCCL va les approvisionner des MB pour une bonne application au cours de ce championnat. Pour participer à ce championnat, les intéressés sont priés d'envoyer chacun sa vidéo d'une durée de plus ou moins une minute ainsi que son identité complète avec sa photo.

Ce championnat sera organisé́ en deux catégories, à savoir les juniors (à partir de 17 ans) et les seniors (à partir de 18 ans). En plus de Kinshasa, des athlètes proviendront du Grand Bandundu, Kongo Central et Katanga. Parmi les grands noms attendus figurent, entre autres, Joseph NsemiKiminu alias Baygon, ChristivieMimbayKalume, Josué Kibiki, TrésorMambonge, GiresseAtshakeaWosson, Mohammed DibeleyMulamba.

Initiative à soutenir

Le gouvernement congolais a tout intérêt à soutenir le président de la FCCL, Me Rodrigue Masuama, pour son initiative de nature à motiver les athlètes de toutes les disciplines de façon à garder leur forme physique pendant cette dure période de la Covid-19. Ce projet de la FCCL a aussi l'avantage d'augmenter le nombre des sportifs sur le plan national. Car il y a des pratiquants qui n'acceptent pas des contacts physiques par peur des blessures. Or, ce championnat virtuel vient casser tous ces interdits. En plus, le gouvernement congolais a intérêt à appuyer ce projet qui a des ambitions de faire émerger des pratiquants des arts martiaux modernes. Raison pour laquelle Me Rodrigue et la FCCL ont consenti d'énormes sacrifices pour se procurer des matériels et équipements modernes tels que cage de 6 m2etunring de 7mx7, ceintures pour honorer ses champions, plusieurs surfaces de tatami, des mannequins répondant tous aux normes internationalement admises.

Ipan Bienvenu