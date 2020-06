Congo-Kinshasa: De crises économiques et d'impacts politiques dans la jeune histoire du Congo indépendant de 1960 à ce jour

Contribution n° 1. Période de 1960 à 1965

La République Démocratique du Congo (RDC) était le pays le plus développé d'Afrique avant 1960. Pourquoi s'est-elle effondrée ? Les réponses à cette question varient considérablement selon les différentes théories. Cependant, ce sont ces réponses qui devraient fournir des informations sur la manière d'aborder la reconstruction actuelle et future du pays ou de l'État lui-même.

Les notes que je publie sur ce thème sont mes contributions à la recherche de ces réponses.

Elles essaient de passer en revue les principaux problèmes économiques de 1960 à ce jour en indiquant chaque fois leurs impacts politiques et montrer aussi des impacts négatifs de certaines options politiques sur l'économie du pays. Elles veulent toutes attirer l'attention de l'opinion sur l'importance d'intégrer des considérations économiques dans la recherche des solutions aux crises multiformes qui surgissent et s'aggravent en se nourrissant les unes des autres. Elles essaient donc de rappeler, dans le cas de la République Démocratique du Congo, qu'il faut de la bonne politique pour générer une économie florissante et de la bonne économie pour engranger des viables dividendes politiques.

Mes contributions ne seront pas des documents d'histoire mais des sélections d'évènements que je considère, de façon personnelle, comme déterminants à une époque donnée.

La première contribution analysera le thème sur la période de 1960 à 1965 ; la seconde traitera la période allant de 1965 à 1997 ; la troisième analysera cette thématique entre 1997 et 2001 ; la quatrième contribution examinera la période de 2001 à 2018 ; la cinquième traitera le sujet de 2019 à ce jour.

Analyse des défis économiques majeurs de 1960 à 1965 et leurs impacts politiques

1. L'exode des investisseurs en 1960

Après la deuxième guerre mondiale, beaucoup de sociétés de droit belge ou même d'autres pays développés avaient changé leurs statuts pour obtenir le statut de droit congolais. Cet exode des investisseurs au profit du Congo belge était surtout motivé par le rendement des investissements dans la colonie. En effet, d'après Guy Van Themsch (in Colette Braeckman). Journal Le Soir du 24 avril 2010), entre 1951 et 1956, le pourcentage des dividendes oscillait entre 4,4 % et 5,3% en Belgique alors qu'au Congo, ces pourcentages variaient entre 11,6% et 13,1%. Le rendement des investissements au Congo était donc plus du double de ce qu'il était en Belgique. C'est pourquoi on l'avait qualifié à l'époque de «surabondamment élevé». Cet exode massif des investisseurs du monde vers le Congo était bénéfique à la colonie, notamment, en ce qui concerne les recettes fiscales et la création d'emplois.

Cependant, à l'annonce de l'indépendance du Congo, les entreprises privées et parastatales de droit congolais commencèrent à se préoccuper du devenir du climat des affaires dans le jeune Etat indépendant. Celui-ci allait élaborer ses propres lois (notamment, la loi fiscale) qui pouvaient ne pas être favorables aux affaires. Les querelles et les discours politiciens dépourvus de toute considération économique ravivaient encore les craintes des milieux d'affaires.

Répondant à ces inquiétudes, le parlement belge va promulguer, le 17 juin 1960, soit à 13 jours de l'indépendance, une loi qui facilitait le transfert de statuts des entreprises entre la Belgique et le Congo. Ladite loi était publiée au Moniteur congolais (équivalent du Journal Officiel) sous le numéro I, 44, 1960, p. 2555-2556. Par exemple, la loi autorisait, pour faciliter l'exode de sociétés congolaises vers la métropole, les directions des entreprises à prendre seules la décision de changement de statut sans attendre l'avis de l'assemblée générale des actionnaires.

Après l'application de cette loi, le recensement du 31 mars 1962 fait par la Banque Mondiale à la demande du Congo pour éclaircir le problème du contentieux belgo-congolais révéla le transfert ci-après des sièges sociaux des sociétés et organismes parastataux dont les titres figuraient dans le portefeuille du Congo.

Belgique... ... ... ... ... ... 30 sociétés

Congo... ... ... ... ... ... ... 18 sociétés

Rwanda-Urundi... ... ... .2 sociétés

États-Unis... ... ... ... ... ..1 société

En plus de ces 30 sociétés congolaises devenues belges, le rapport de la Banque mondiale indiquait que plusieurs centaines de sociétés privées congolaises avaient suivi le même chemin.

Cet exode des investisseurs avait porté des préjudices énormes à l'économie congolaise. Citons en quelques-uns :

le rétrécissement de l'assiette fiscale,

l'écroulement des valeurs congolaises en bourse,

le non-accès aux marchés boursiers pour les filiales laissées au Congo par des sociétés devenues belges.

la mise à la charge du jeune État d'une partie (22 milliards FB) de la dette de 46 milliards de FB contractée essentiellement dans le cadre du plan décennal (1950-1960). Cette dette avait servi, principalement, à financer ces anciennes sociétés congolaises devenues, par cette loi, belges et qui devaient, en plus, être indemnisées par le Congo. La Belgique, elle, n'en supportera que 13 milliards. Les 11 restants seront à la charge des deux États sous la gestion du Fond belgo-congolais d'amortissement et de gestion. Ledit Fonds sera géré pendant presque ses 40 ans de vie (1964-2004) seulement par la Belgique. En effet, le Congo avait curieusement abandonné en 1971 la gestion du Fonds à la Belgique seule.

Plusieurs auteurs estiment les pertes dues à cette loi à plusieurs milliards de dollars américains pour le jeune État indépendant du Congo.

C'est grâce à l'activité économique de tous ces investisseurs qui ont quitté le Congo à la veille de l'indépendance par crainte des troubles dues aux querelles politiques des Congolais que notre pays affichait les performance suivantes :

En 1958, le PIB (produit intérieur brut) par habitant était de 90 US$. Il était le plus élevé d'Afrique (plus que celui de l'Afrique du sud et chacun des pays du Maghreb). Le revenu par habitant en 1961 ne représentait plus 80 % de ce qu'il était en 1960, perdant ainsi 20 % de sa valeur en un an d'indépendance ! (Cfr. IFM, february 2003, "Democratic Republic of the Congo- Selected Issues and Statistical Appendix."). Le PIB annuel par habitant en RDCest de 500 US$ en 2020. Etant donné que 1 US$ de 1958 vaut 10,89 de celui de 2020, à dollar constant de 1958, ce PIB de 500 US$ en 2020 ne vaut plus que 45,91 US$ en 1958, soit la moitié du PIB par habitant de ce qu'il était en 1958. Donc le PIB par habitant du Congolais moyen a été divisé par 2 en 60 ans d'indépendance ! C'est ce qui explique que de la première place en 1959, nous soyons rétrogradés aux dernières places aujourd'hui en Afrique ; parce que les autres croissent pendant que nous décroissons !

Avant ce départ précipité de ces investisseurs, notre pays connaissait une agriculture florissante. Une large gamme de 20 produits était exportée (ce qui était exceptionnel pour un pays en voie de développement), représentant 40% de la valeur des exportations.

L'huile de palme (6ème producteur mondial). 245, 2 mille tonnes en 1957 l'exportation tombe à 10 mille tonnes après l'indépendance.

L'huile palmiste : 140 mille tonne en 1957 et 100 tonnes après l'indépendance.

Le coton (3ème producteur d'Afrique). 40,4 mille tonne en 1959 chute à 4 mille tonne après l'indépendance ; on à 2 mille tonnes en 2017

Le café : en 1959, on exportait60,4 mille tonnes. Après l'indépendance, on exporte plus que 30 mille tonnes.

Le caoutchouc, la banane, les tourteaux étaient des productions agricoles importantes représentant un tonnage significatif.

Le Congo belge assurait l'autosuffisance alimentaire. Depuis le départ de ces investisseurs, le Congo importe de plus en plus la nourriture au point que 80 % de produits agricoles consommés en ville sont importés.

En 1954, le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans était de 37 % ; ce qui plaçait le Congo, à l'époque, aux côtés de l'Italie (Cfr. Congo Belge. Wikipédia).

En 1960 le pays possédait une infrastructure en soins de santé, recherche et formation de personnel médical qui dépassait de très loin celle des autres pays africains. Quelques chiffres : Environ 3000 établissements de soins de santé, dont 380 hôpitaux tenus par un personnel bien formé : 750 médecins, et 7900 assistants médicaux. Le Congo Belge avait 5,34 lits d'hôpitaux pour mille habitants. À la même époque, le Ghana en avait 0,55 pour 1000 habitants (soit dix fois moins) ; l'Inde n'en avait que 0,32 pour 1000 habitants (soit près de 20 fois moins ; après 60 ans d'indépendance les Congolais vont massivement se faire soigner en Inde et importent leurs médicament de ce pays !) et l'Égypte présentait 2,43 pour 1000 habitants. Comme à l'indépendance, il n'y avait aucun médecin et aucun ingénieur Congolais, la quasi-totalité de ces 750 médecins Blancs sont partis laissant au jeune Etat des hôpitaux sans médecins.

2. Quelques conséquences de cet exode des investisseurs

La perte de 40 % de recettes d'exportation et le rétrécissement drastique de recettes fiscales vont créer un déficit budgétaire abyssal. En effet, en 1960, les recettes du Congo s'élevaient à 12 ou 13 milliards des fracs congolais (1 FC = 1 FB), et les dépenses à 20 ou 21 milliards de francs congolais (Cfr. Guy Van Themsch, in Colette Braeckman. Journal Le Soir du 24 avril 210). On voit qu'à la première année d'indépendance, les dépenses étaient presque le double des recettes budgétaires !

Ce déficit budgétaire ne pouvait plus être comblé par les emprunts pour deux raisons majeures : (i) la Belgique qui garantissait tous les emprunts de la colonie n'acceptait plus de garantir ceux du jeune Etat indépendant et (ii) les autres bailleurs des fonds auxquels la colonie s'était ouverte lors de la mise en exécution du plan décennale 1949-1960 (Banque mondiale, Suisse, Morgan (USA) et autres) se méfiaient des garanties émises par le nouvel Etat indépendant plongé dans les troubles postindépendances. Cette situation de non emprunt persista jusqu'en 1965. Le jeune Etat indépendant n'avait plus que la réduction des dépenses et le recours au financement monétaire (planche à billet) pour exécuter, un tant soit peu, son budget. Il se trouvait exactement dans la situation dans lequel se trouve le gouvernement actuel qui ne peut emprunter et qui vient de réduire le budget 2020 de 11 milliards des US$ à 5 milliards des US$ et qui préparerait un autre collectif budgétaire réducteur (covid-19 oblige) pendant qu'il use, au risque d'en abuser, de la planche à billets. Le financement monétaire d'une partie du déficit budgétaire par Kasa-Vubuva provoquer la dépréciation du franc congolais qui avait la même valeur que le franc belge (en mai 1960, 50 FC = 50 FB = 1 US$). La première dévaluation officielle du franc congolais eut lieu en 1961, le FC qui se changeait à 50 FC pour un dollar américain va se changer à 100 FC pour un dollar. Donc un an à peine après l'indépendance, la monnaie nationale est dévaluée de 100 %. La seconde dévaluation officielle intervint en 1963 quand le taux de change fut fixé à 163 FC pour un dollar américain (Soit une dévaluation de 226 % par rapport au franc congolais de mai 1960) à la troisième année d'indépendance. (Cfr. HistoricalDictionnary of Democratic Republic of Congo n° 112, 2010)

18 % de ces dépenses de l'exercice budgétaire 1960 représentaient le service de la dette. Le gouvernement réussit quand-même à les payer au prix des coupes drastiques dans d'autres rubriques des dépendances. C'est ainsi que l'on peut citer les paiements suivants :

le coupon n° 3 d'un emprunt 1958-1964 à 5,5% échu le 1er juillet I960,

le coupon n° 12 d'un emprunt 1896-1898 à 4 % échu le 2 juillet 1960,

les coupons n° 108 4 et n° 23 des emprunts 1901 et 1909à 4 % échus le 1er août 1960,

le coupon n° 23 d'un emprunt 1904 à 3 % échu le 1er septembre 1960,

le coupon n° 6 d'un emprunt 1937à 3,5 % échu le 15 septembre 1960,

le coupon n° 5 d'un emprunt « Dillon » 1958-1973 à 5,25 % échu le 1er octobre 1960,

le capital et les intérêts d'un emprunt1950-1960 à 4 % échu le décembre 1960.

Les coupes sombres qui étaient faites dans les dépenses du budget 1960, créeront des mécontentements généralisés et le gouvernement arrêtât carrément jusqu'en 1965 le paiement des services de la dette, excepté un payement de l'emprunt Dillon effectué en 1963 sous la pression du gouvernement américain. Ce refus ou cette incapacité de payer les services de la dette aux dates échues accentua la méfiance des bailleurs des fonds et des investisseurs de risquer leurs capitaux dans un pays en proie aux luttes politiques stériles, à la corruption et surtout aux troubles et aux guerres.

L'exode des investisseurs avait, évidemment, créé le chômage. A titre d'exemple dans le domaine agricole, le nombre de salariés africains passe de 184110 agents en 1960 à 123458 agents en 1965. Dans le domaine minier, les salariés africains étaient au nombre de 74239 en 1960, ils ne seront que 47927 en 1965. (Cfr. Indépendance, Inflation, Développement. L'économie congolaise de 1960 à 1965. Université Lovanium. Centre de Recherches Economiques et Sociales). Ainsi, de 1960 à 1965, le pouvoir politique du Chef de l'Etat Kasa-Vubu a perdu 33 % d'emplois dans le secteur agricole industriel et 35 % d'emplois dans le secteur minier ; les deux plus grands secteurs d'exportation ; donc de rentrée des devises.

3. La cécité du pouvoir politique

Lorsque les politiciens prennent le pouvoir politique le 30 juin 1960, ils ne font même pas allusion à cet exode des investisseurs favorisé par la loi du 17 juin 1960 qui n'avait été discutée ni à la Table Ronde Politique de janvier et février 1960 ni à la Table Ronde Economique, qu'ils avaient boycottée, d'avril 1960. Comme aujourd'hui où les dirigeants ne s'intéressent qu'aux luttes politiques de repositionnement, les problèmes économiques et sociaux (hôpitaux sans médecins et écoles sans enseignants de qualité), nos pères de l'indépendance ignorèrent tous ces problèmes économiques et sociaux survenus à la veille de l'indépendance. En effet, dans son discours du jour de l'indépendance, le Chef de l'Etat, Joseph Kasa-Vubu, se lance dans les témoignages de reconnaissance aux Belges à travers leur Roi qui, d'après lui, avaient donné l'indépendance sans effusion de sang (la même rengaine de passation pacifique du pouvoir) et le Premier Ministre, Patrice Lumumba, dénonce les sévices que les Congolais subissaient matin, midi et soir de la part des Belges. Les discours de ces deux leaders font totalement l'impasse sur l'héritage économique catastrophique dont ils sont objet. Ils ne le savaient pas !

Cette ignorance va les emporter, l'un après l'autre. Le Premier Ministre Lumumba devra, cinq jours seulement après l'indépendance, faire face à la mutinerie des militaires mécontents, entre autres et surtout, de leurs conditions sociales ; ils s'imaginaient qu'après l'indépendance, ils auraient les conditions sociales des Blancs. Perdant le soutien de l'armée, Lumumba sera une proie facile de ses adversaires politiques de tout genre. Il sera démis de ses fonctions et arrêté trois mois après l'indépendance (le 05 septembre 1960) et assassiné sept mois après, le 17 janvier 1960.

Face l'inflation due au recours à la planche à billet qui a provoqué la dévaluation de la monnaie nationale à l'absence de production interne (les producteurs sont partis) pour la couvrir, face au chômage et aux autres problèmes sociaux indiqués ci-dessus (notamment hôpitaux devenus des mouroirs faute de l'absence de médecins et de médicaments), le gouvernement qui vient de chasser les lumumbistes majoritaires dans la population, n'a aucune solution. Le mécontentement est généralisé dans le pays. La population qui attendait l'indépendance et qui avait dansé de joie pour elle (indépendance chachacha) est désillusionnée. Le terrain est mûr pour le surgissement des leaders qui s'opposent au pouvoir central incapable de subvenir à la misère du peuple. Le gouvernement honni du jeune Etat indépendant ne pouvait plus compter que sur l'exportation minière, comme il le fait encore aujourd'hui, pour engranger ses recettes en devises.

Comme le malheur ne vient jamais seul, les deux provinces minières font sécession, le Katanga le 11 juillet 1960, et le Sud-Kasaï, premier producteur mondial du diamant industriel, fait aussi sa sécession le 08 août 1960. Le Chef de l'Etat, Joseph Kasa-Vubu, qui n'a aucune solution économique aggrave les marasmes économiques par des crises politiques qu'il crée en voulant renforcer un pouvoir politique qu'il tient à conserver et à contrôler seul. Les guerres (rébellion muleliste, par exemple) lui privent pendant trois ans sur ses cinq années de pouvoir de la partie Est du pays. Lorsque les militaires mal payés et lassés par des guerres qu'il ne sait arrêter lui font le coup d'Etat le 24 novembre 1965, la quasi-totalité de la population congolaise est soulagée et espère que l'armée va la sortir de la misère. Elle va déchanter.

4. Conclusion

Quand je lis et relis l'histoire de la première République, deux éléments me semblent être à la base de tous les problèmes économiques qui ont prévalu dans la chute de cette république, la plus éphémère de toutes jusqu'ici. Le premier élément est le départ massif etd'un seul coup des investisseurs. Le second est que les dirigeants de l'époque semblaient ne pas appréhender la place prépondérante que tient l'économie dans la conduite des affaires politiques et sociétales d'un pays, ainsi, ils n'ont jamais tenté de forger des stratégies politiques pour résoudre des problèmes économiques. Kasa-Vubu est resté dans la logique de renforcer son pouvoir contre la volonté de la majorité du peuple et a ainsi effrayé les investisseurs et les bailleurs des fonds. La misère que cela a engendrée, lui a coûté le pouvoir.

En effet, le départ des investisseurs a, notamment, provoqué le chômage et réduit les recettes publiques du pays qui n'étaient plus que la moitié de dépenses publiques. Pour combler ce gap, le pouvoir qui n'avait plus la confiance des bailleurs des fonds ne pouvait plus que recourir à la planche à billets, provoquant du coup, une dévaluation chronique de la monnaie nationale. De cette dévaluation qui érodait déjà le pouvoir d'achat de la population est venu s'ajouter le taux d'inflation qui galopait.

La cécité politique amène Kasa-Vubu et les siens à attribuer le mécontentement de la population seulement aux actions de sabotage de leurs adversaires politiques qu'il va combattre, voire assassiner, le cas échéant. Les marasmes économiques, l'insécurité politique et sociale isolent de plus en plusle premier Chef de l'Etat du Congo tant sur le plan international que national. Lorsque Mobutu, qui va tomber, lui aussi, dans les mêmes travers, lui fait le coup d'Etat le 24 novembre 1965 avec l'aide de grandes puissances, Kasa-Vubu, va assister à des liesses populaires et n'aura d'autres postures que celle qui consiste à congratuler son bourreau le lendemain du putsch le démettant !

Dans la deuxième contribution, je vais montrer que Mobutu n'avait pas tiré la leçon de l'échec de son prédécesseur. Il va, lui aussi, s'occuper uniquement de problèmes politiques destinés à renforcer et à conserver son pouvoir personnel et sera aussi, comme Kasa-Vubu, emporté par le mécontentement populaire engendré par des problèmes économiques non résolus.

*Hydrogéologue. Professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Ancien député national et ancien ministre.