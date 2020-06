Congo-Kinshasa: Céni - Les ingrédients d'un consensus selon le PDG

Plus jamais de hold-up up électoral en 2023 ! C'est le cri de ralliement qui monte de la Société civile et des partis politiques-à l'exception du FCC - qui portent douloureusement les stigmates des chaotiques élections de 2006, 2011 et 2018. Pour atteindre ce but, des pistes de solution sont proposées. Les plus originales viennent du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance (PDG).

Conscient du dangereux virage que prend la majorité parlementaire, déterminée aujourd'huià rééditer un coup de force sur le Pouvoir judiciaire et la Commission nationale électorale indépendante (Céni), le PDG exhorte le FCC à ne pas abuser de sa position dominante au Parlement.

En outre, face à l'agitation politique, à l'insécurité, au regain du tribalisme et à la menace d'instabilité des institutions qui gagnent de plus en plus du terrain, le PDG appelle de tous ses vœux la convocation d'une "Convention citoyenne pour des élections crédibles en RDC", en sigle CCÉC, en vue de trouver un consensus nécessaire à l'organisation apaisée des prochaines élections.

Pendant 15 jours, estime le PDG, les 30 membres de la Convention citoyenne - fifty-fifty entre partis politiques et Société civile - dresseraient un état des lieux du processus, revisiteraient certaines dispositions constitutionnelles pour un retour à l'élection présidentielle à deux tours. Ils toiletteraient la loi portant fonctionnement de la Céni en vue de renforcer son indépendance réelle, avant de procéder au renouvellement de son staff dirigeant. D'autres sujets seraient traités et le consensus dégagé notamment sur la fiabilité du fichier électoral et la machine à voter.

À tout prendre, les ingrédients d'un consensus made by la Convention citoyenne pour des élections crédiblessemblentsusceptibles d'ouvrir la voie qui doitbaliserun processus électoral crédible d'ici à 2023.