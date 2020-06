Gabon: LBV/AKANDA - Formation des jeunes agricoles sur le site de Bolokoboué

Pour lutter efficacement contre l'insuffisance alimentaire due à la pandémie du Corona virus au Gabon, l'ONG IDRC Africa et ses partenaires ont mis en place une ferme agricole nommée, Village agricole graine de Bolokoboue.

Il est situé dans premier arrondissement de la commune d'Akanda sur la route du Cap-Estérias. Un site qui donnera la possibilité aux jeunes non scolarisés, aux sans emplois, sans diplômes, et aux étudiants de se former sur l'entreprenariat agricole et devenir hommes d'affaire

C'est pour pouvoir servir de modèle et répondre à l'inquiétude des organismes internationaux, FAO, BAD, sur le risque d'une déficience alimentaire au Gabon dû à la pandémie de la covid19 , que ONG IDRC Africa a pris l'initiative avec ses partenaires que ce soit , la SOTRADER , FAO , Indigena food one , IGAD, de mettre en place une ferme agricole ; « Village agricole graine de Bolokoboue » , qui est un incubateur à ciel ouvert pour permettre aux jeunes des différents horizons d'avoir des formations sur l'entreprenariat agricole. Ils seront appelés à faire de l'élevage de poulets de chair, de la poule pondeuse et l'exploitation maraichère sur ce site pilote, un centre de formation dont la production sera vendue par le programme graine.

Le coordonnateur du programme graine Calixte Mbeng donne des orientations quant à la rentabilité du projet. Il n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit. « Je suis satisfait de savoir que ce sont des jeunes gabonais qui travaillent sur ce site ; la vision est de faire de ceux qui vont s ? installer sur ce site d'être de véritables entrepreneurs agricoles » C'est ici l'expression d'une satisfaction pour le coordonnateur du programme graine.

Beaucoup sont d'avis que la nourriture fait partie de la vie de l'homme, et parmi les produits alimentaires, il y a des plantes médicinales qui accompagnent cette alimentation humaine. « Vous comprendrez donc pourquoi sur ce site de Bolokoboué, il y a par exemple le Moringa, Iboga, l'arthemisia, qui fait la Une de l'actualité en matière de lutte contre cette pandémie de Covid 19 », a indiqué le Professeur Bourobou, Botaniste et Chercheur en plantes médicinales.

Il est à noter qu'aucun CV n'est exigé pour intégrer le village agricole graine de Bolokoboué seul la volonté suffit pour devenir homme d'affaire