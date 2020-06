Sénégal: Décès d'Abdoulaye Seye Moreau, ancien président FIBA monde - Le sport sénégalais perd un monument

Le sport sénégalais et particulièrement la famille du basket est en deuil avec le rappel à Dieu d'Abdoulaye Seye Moreau décédé avant-hier, samedi 28 juin, à l'âge de 91 ans. Avec sa disparition, c'est une page entière d'une vie consacrée au sport qui se referme.

Sa personnalité ne s'est seulement limitée dans le sphère du basket milieu sportif sénégalais, africain et mondial.

Ancien joueur, arbitre international, fondateur du Dakar université club, président de la Fédération sénégalaise de basketball, président du Cnoss, il a aussi dirigé la Fiba, la plus haute instance du basket mondial.

Le Sénégal a perdu un monument du sport, avec le décès d'Abdoulaye Seye Moreau. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball a tiré sa révérence, samedi 28 février, tard dans la soirée dans sa 91e année.

Une vie dont la majeure partie a été mise au service du basket. Une discipline dans laquelle il laissera une empreinte indélébile.

D'abord en tant que joueur mais aussi dirigeant. Il ajoutait cependant ses charges avec celles de manager. Si on sait qu'il a été également et longtemps directeur général de la Banque nationale de développement du Sénégal (BNDS).

Sacré champion AOF en 1955, notamment au Foyer France Sénégal, au début de carrière, Sèye Moreau comme on le nommera familièrement a fondé le Dakar Université Club (Duc) où se sont illustrés déjà dans les années 60 de grands basketteurs de la trempe de Fowler. Sèye Moreau se met ensuite à l'arbitrage.

Il associera ce statut d'arbitre international, avec sa casquette de président de la commission des arbitres et ensuite celle de vice-président de la Fédération sénégalaise de football sous le magistère de Serigne Lamine Diop et de Moctar Guène qui n'est autre que son demi-frère.

Il prendra les rênes de la FSBB en 1975. Ce sera à partir de là, le début d'une année faste pour le basket-ball sénégalais puisque son passage coïncidera avec le début de règne des Lionnes qui ont obtenu le premier de leur onze sacres de championnes d'Afrique sous la présidence de Sèye.

Apres son retrait de l'instance dirigeante en 1993, il va prendre les rênes de l'Afaba (aujourd'hui Fiba-Afrique).

Un poste qu'il occupera jusqu'à 1998. Abdoulaye Seye Moreau atteindra le sommet du basket mondial lorsqu'il accède à la présidence de Fiba-Monde (1998 à 2002) et en prenant par la suite la succession de Lamine Diack, comme président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) de 2002 à 2006.

En 2010, il a intégré le cercle restreint du FIBA Hall of Fame, le temple de la renommée créé par FIBA pour honorer les plus grandes figures et vedettes. Sa dernière grande apparition publique date de 2018. Avec l'homme qu'il était, Abdoulaye Sèye Moreau laisse l'image d'un homme élégant, affable, simple et attachant.

Mais aussi d'une grande disponibilité. Au point qu'au crépuscule de sa vie, le vieux Saint-Louisien a été plusieurs fois sollicité pour réconcilier des positions souvent antagonistes et les conflits dans les fédérations sportives.

L'Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal avait fait de lui le parrain du Gala des sportifs de l'année. Une occasion pour le défunt dirigeant sportif de donner son viatique à tous les jeunes sportifs de cette génération et à venir ;

" À l'heure actuelle, nous perdons tous nos repères. J'ai tenu à rappeler aux jeunes qu'ils doivent respecter les lois et règlements du pays et du sport. Ne jamais oublier qu'une victoire n'est jamais définitive, et être toujours humble dans la victoire, digne dans la défaite», avait-il confié.