Congo-Kinshasa: Procès 100 jours - La condamnation de Modeste Makabuza constitue une incongruité juridique (Me Éric Birindwa)

Une année des travaux forcés, tel est le verdict rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe dans le dossier opposant le Ministère public à M. Modeste Makabuza, directeur général de la Société congolaise de construction (Sococ) sous le RP 767.

La Sococ était choisie dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État pour la réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Goma et celle de Bukavu.

Pour Me Éric Birindwa, l'avocat de Modeste Makabuza, les magistrats de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ont manqué juste le courage d'acquitter son client.

« Les éléments que nous avons brandis ont démontré de manière claire et non équivoque que le DG de la Sococ n'était pas impliqué dans le détournement de deniers publics dont il est accusé », affirme Me Éric Birindwa. Avant d'ajouter que le dossier est interjeté en appel à la Cour de cassation.

« Nous sommes sereins et savons que la Cour de cassation va corriger et réformer cet arrêt que la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe vient de rendre », espère-t-il.

« À Goma, les travaux de modernisation des routes qui sont en train d'être réalisés par la Sococ ont commencé depuis le mois de mai 2019 et cela en préfinancement. Ce n'est que le 26 août 2019 que Foner a décaissé le premier montant de 2.500.000 dollars. Aujourd'hui, les travaux sont évalués à plus de 20 millions de dollars américains. Dire que M. Modeste Makabuza est complice du détournement de 12.500.000 dollars américains est injuste. Cet argent a été affecté pour la réhabilitation de la voirie urbaine à Goma et à Bukavu en remboursement des montants décaissés par la Sococ en préfinancement », explique Me Éric Birindwa.

La population gomatracienne se dit être consternée par cette décision de la justice et attend vivement la suite de la Cour de cassation afin de voir le digne fils de Goma être acquitté.