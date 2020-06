Congo-Kinshasa: La FAO débloque 400 mille USD pour les projets maraîchers à Kinshasa

La FAO met sur la table 400 mille dollars américains pour soutenir, dès le début du mois de juillet 2020, les projets maraîchers à Kinshasa et sa périphérie en vue de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la capitale aggravée par la Covid-19.

Selon le représentant de cette agence des Nations unies en RDC, Aristide Ongome Obame, cette action s'ajoute à tant d'autres que la FAO mène dans le cadre de ses missions et en partenariat avec le gouvernement.

« On va continuer d'intervenir partout où on est déjà présent. Mais la particularité de cet appui, c'est au niveau de Kinshasa. Nos activités sont beaucoup plus dans les provinces. Mais aujourd'hui, nous allons nous occuper de la Ville-province de Kinshasa et de ses alentours. Parce que l'épicentre de la pandémie se trouve à ce niveau.

Nous avons déjà mobilisé 400 mille dollars, et nous allons mettre en place rapidement des espaces maraîchers, qui vont rapidement, non seulement permettre aux gens de mieux manger rapidement à leur faim, mais d'avoir suffisamment des produits maraîchers sur le marché de la grande ville de Kinshasa. Donc, voilà un peu, dans l'immédiat, ce que nous allons faire à côté de ce que nous faisons déjà depuis plusieurs années et un peu partout en RDC », a déclaré le représentant de la FAO .