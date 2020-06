Congo-Brazzaville: Voirie urbaine - Reprise des travaux de l'avenue des Caravanes

Abandonnés depuis quelques années, les travaux de l'avenue des Caravanes dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, ont été relancés par le Conseil départemental et municipal au plus grand bonheur des riverains.

L'avenue des Caravanes est une voie qui a une histoire. C'est sur cette route que les esclaves ont été acheminés à la porte du non-retour jusqu'à leur déportation. Cette avenue traverse les quartiers Tchimagni, Tchimbambouka et Ngoyo péage. L'arrêt inopiné de ces travaux, il y a quelques années, avait écœuré plus d'une personne. Cette route a vieilli et même perdu une partie de son histoire. Pour de nombreuses personnes, reconstruire cette route, c'est reconstruire la mémoire, tout en stimulant un tourisme culturel. Dans son projet d'aménagement et de modernisation, le Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire a relancé, en mars dernier, les travaux de réhabilitation de cette voie afin de redonner non seulement le sourire à la population mais aussi de désenclaver le sixième arrondissement.

Initiés avant le début de la crise sanitaire, ces travaux ont connu un ralentissement durant la période de confinement. Actuellement, les travaux de décapage et de couche de fondation sont exécutés à plus de 50% à en croire les éxécutants. Cette étape des travaux attire un grand nombre de citoyens qui saluent cette évolution qui, selon eux, donne de l'espoir. «Cette route est une voie historque. Il est donc judicieux de la refaire, non seulement pour assurer la mobilité de la population mais également restaurer notre mémoire », a dit Nkonda, un habitant du quartier. Notons que ce projet d'aménagement de la route des caravanes inclut deux autres avenues, notamment Hyacinthe-Bakanga et Edouardo-Muaca.