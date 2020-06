Sénégal: Hausse de 2,2% du chiffre d'affaires des services au mois de mars

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) indique que le dynamisme de l'activité du secteur tertiaire, au mois de mars 2020, s'est illustré avec la progression de 2,2% du chiffre d'affaires des services en rythme mensuel.

Cette situation est liée, selon elle, à l'effet des hausses de ceux des «Activités financières et d'Assurance» (+22,9%), des «Activités de service et de soutien et de bureau» (+7,5%) et des services d'«Enseignement» (+3,9%).

Cette performance est toutefois amoindrie par les baisses enregistrées dans les «Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives» qui ont connu une baisse de 53,7%, les «Activités immobilières» avec une chute de 50,1%, les services d'«Hébergement et Restauration» (-39,4%) et les «Activités Spécialisées, scientifiques et techniques» qui enregistré elles aussi un recul de 13,6%.

S'agissant du chiffre d'affaires du service de commerce, la Dpee confie qu'il s'est accru de 7,9%.

L'indice chiffre d'affaire des services s'est établi à 107,0 (base 100 en 2010) contre 104,7 soit une hausse de 2,2% en variation mensuelle.

Par rapport au mois de mars 2019 (113,1), l'indice du chiffre d'affaires des services a chuté de 5,4%. Pour une moyenne de trois mois, cet indice s'est établi à 108,5 contre 112,5en 2019, ce qui traduit une chute de 3,5%.

Par ailleurs, l'Ansd note que l'indice chiffre d'affaire du commerce est évalué à 136,6 en mars 2020 contre 126,6 le mois précédent soit une progression de 7,9% en variation mensuelle.

Comparé à la même période de l'année 2019 (124,3), l'indice du chiffre du commerce connait une progression de 9,8%.

Et sur les trois premiers mois de 2020 avec 134,4, cet indice enregistre une augmentation de 11,6% par rapport aux données de 2019 qui se sont établies à 120,4.