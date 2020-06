Algérie: Energie - Installation de Rachedi Menadi à la tête de la CREG

M. Rachedi Menadi a été installé lundi au poste de président de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) en remplacement de M. Abdelaali Badache.

Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, qui a procédé à l'installation du nouveau président du CREG, en présence des Présidents d'Agences, du PDG de Sonelgaz et des cadres du secteur de l'Energie, a affirmé qu'il était urgent de trouver les solutions adéquates afin de répondre, dans les plus brefs délais, aux nombreuses demandes des investisseurs industriels et des agriculteurs, relatives au raccordement en électricité, tout en précisant que ces raccordements permettront la création des activités génératrices de valeur ajoutée et de postes d'emploi.

Il a, aussi rendu, un grand hommage à M. Choual, pour son travail fourni et ses efforts consentis pour le développement de cette agence ainsi que sa contribution en matière de satisfaction de la demande en électricité et en gaz pour les ménages et les investisseurs.