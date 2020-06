Congo-Kinshasa: V.Club - Les élections prévues pour le 1er juillet après deux reports

L'heure est à l'organisation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des clubs de football en République démocratique du Congo, avant la reprise du championnat. Pour sa part, l'AS V.Club de Kinshasa va procéder au renouvellement de son comité de coordination à la suite de la démission déposée, il y a quelques jours, par le désormais président honoraire Gabriel Amisi Kumba, alias Tango Four.

Les élections du nouveau comité de coordination de l'AS V.Club auront finalement lieu le 1er juillet 2020, a-t-on indiqué. La commission électorale mise sur pied par le conseil suprême du club vert et noir de la capitale a présenté la liste définitive des candidatures retenues après concertation avec le président sortant de la coordination, le général Gabriel Amisi Kumba "Tango Four". Au total, vingt-trois candidatures ont été validées selon des postes précis. L'on retient que l'ancien Eugène Diomi Ndongala est l'unique candidat président de coordination de V.Club pour succéder au général Amisi qui a dirigé le club pendant une douzaine d'années. Diomi Ndongala a donc les fortes chances de revenir aux affaires, lui qui a dirigé le club au milieu des années 2000.

Notons que la candidature de l'ancien dirigeant Mboyo Ilombe, alias Pelé Mongo, a été écarté ainsi que celle de l'Israélo-américaine Danielle Alice Netter. Le premier résidant en Belgique a vu sa candidature être écartée car n'étant pas domicilié au pays, tandis que la deuxième n'aurait pas rempli les critères, a-t-on laissé entendre.

A la présidence de la section football du club, on note les candidatures de Delou Mulumba, Nicolas Tsasa et Vicky Ndunga. A la section basket-ball, il y a l'unique candidature de Jean Félix Bamana, et celle de Zeze Masikini à la section volley-ball. Jean Claude Bantwamina a été le seul à briguer le poste de président de la section handball du club, et Armand Mutombo est le seul candidat à la section judo. Adolphe Katende a brigué la présidence de la section boxe.

Trois candidats vont se disputer le poste de secrétaire général de la coordination du club, notamment le secrétaire sortant Patrick Banishayi, Franck Lokuli et René Kabundu. Le poste de secrétaire général adjoint de la coordination est brigué par Raphaël Essabe et Jean de Dieu Kimpepe. Trois candidats s'alignent pour le poste de trésorier général de la coordination. il s'agit de Dromwa Madisuku, Nkolobisi Esobe et José Mutingay. Enfin, les candidats conseillers à la coordination sont Mange Maria Mbonde, Papy Tondo, Mapamboli Posa, John Mbaya, Richard Baye, Constant Mopanze et Taty Marc Magbunduku.