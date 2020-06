Algérie: Criminalité urbaine à Alger - Arrestation de 2070 personnes durant le mois de mai dernier

Alger — Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Alger ont traité durant le mois de mai dernier 2851 affaires ayant entrainé l'arrestation de 2070 présumés auteurs qui furent déférés par devant les instances judiciaires compétente, indique lundi un communiqué de la Sureté de la wilaya d'Alger.

La cellule de communication et des relation publiques des la même institution a précisé dans le même texte que dans le cadres des activités de lutte contre la criminalité urbaine, les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Alger ont traité durant le mois de mai 2020, (2851) affaires ayant entrainé l'arrestation de (2070) présumés auteurs qui furent déférés par devant les instances judiciaires compétente, dont (1307) pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, (196) pour port d'armes prohibées, et (1367) pour divers délits.

Concernant le port d'armes prohibées, les mêmes services ont traité (195) affaires, impliquant (196) personnes présentées devant les instance judiciaires compétentes, où (05) personnes d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt.

En matières de lutte contre les stupéfiants, (1176) affaires ont été traitées impliquant (1307) personnes, avec la saisie de (06 kg) et (500 gr) de résine de cannabis, et (1504) comprimes psychotropes, (10,40 Gr) cocaïne, ainsi que (15,21 Gr) d'héroïne, et (187) flacons de solution psychotrope.

En ce qui concerne les activités de la police Générale et règlementation, les forces de police ont mené durant la même période (610) opération de contrôle des activités commerciales règlementées, où il a été procédé à l'exécution de (240) décisions de fermetures ordonnées par les autorités compétentes.

Enfin les services de police de la sûreté de wilaya ont enregistré durant le mois de mai 2020, (41995) appels sur le numéro 17 police secours et le numéro vert 15-48, et (1242) appels sur le numéro (104), qui restent a la disposition des citoyens pour informer tout ce qui touche a leur quiétude et leur sécurité, conclut le communiqué.