Angola: L'UNICEF soutient la lutte contre la malnutrition dans le sud du pays

Luanda — L'UNICEF a mis à disposition 9.600 boîtes de suppléments nutritionnels destinées aux provinces de Cuando Cubango, Cunene, Huíla et Namibe, pour soutenir les interventions de réponse nutritionnelle résultant des périodes de sécheresse cyclique dans le sud de l'Angola.

Les suppléments nutritionnels divers serviront à renforcer les programmes provinciaux de la lutte contre la malnutrition et les activités qui ont été réalisées par les gouvernorats locaux, en particulier dans cette période de lutte contre le Covid-19, bénéficiant plus de 10.000 enfants de moins de cinq ans.

Selon un communiqué de presse de l'institution envoyé à l'ANGOP, l'UNICEF soutient le Gouvernement angolais, en particulier les gouvernorats provinciaux du sud du pays, dans l'élaboration de programmes des activités de réponse d'urgence axés dans les secteurs de la santé et de la nutrition, eau, assainissement et hygiène, protection des enfants, changement de comportement et participation communautaire.

Selon l'organisation internationale, ces activités sont basées sur une stratégie plus large pour relier la réponse aux urgences avec un programme de développement social local.

Il indique que, de janvier à juin, plus de 300 techniciens de la santé ont été formés pour fournir des services de dépistage et de traitement de la malnutrition aiguë et fournir des conseils sur les pratiques d'alimentation des enfants.