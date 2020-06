Congo-Kinshasa: 60 ans d'indépendance - Retour sous l'arbre où Lumumba périt

Il y a soixante ans, la République démocratique du Congo, qui s'appelait alors le Congo belge, obtenait son indépendance. Celle-ci a retenti dans l'ensemble du continent africain, au travers notamment de l'une des figures qui l'a incarnée, Patrice Lumumba, grand panafricaniste, assassiné au Katanga alors qu'il était Premier ministre depuis six mois. RFI est retourné sur le site de sa mort.

Shilantembo. C'est à 2 km de ce village que Lumumba et ses deux compagnons ont été assassinés. Une savane boisée à travers laquelle nous guide le professeur Sumba Mali

« On va commencer par là mais on salue d'abord Papa Ilunga, le gardien...

- Bonjour ! Ca va ?

- Ehhh prof... »

Un vieil arbre est encore debout, il constitue tout un symbole à cet endroit.

« C'est sous cet arbre qu'il y a eu assassinat. C'est la nuit après minuit qu'on les a pris, on est venu avec eux. Cette route va vers la centrale de Mwadingusha. On est arrivé à cet endroit, on les a fait descendre. On a commencé par les deux compagnons et en dernier ressort, c'était Lumumba lui-même qu'on a assassiné. »

L'assassinat voulait se dérouler dans le secret, mais il y a tout de même eu un témoin, explique le professeur Sumba Mali : « Un jeune garçon était sorti pour venir voir ses pièges vers 4 heures du matin. C'est à ce moment là qu'il a entendu des coups de balles. Il s'est alors caché dans ce buisson-là, et il a pu voir toute la scène. Il a ensuite couru pour aller voir le chef du village. »

Kasongo Mwanza, gardien du site, est le petit-fils de M. Kasanda, seul témoin de la fusillade. « Tshombe était surpris de voir Lumumba avec les yeux crevés. On l'avait d'abord acheminé au Kasaï, on ne l'avait pas reçu, on l'amène ici, [Moïse] Tshombe [président du Katanga] s'y oppose. Devant cette résistance, Mobutu a donné l'ordre de l'assassiner. C'est ainsi qu'on l'avait amené ici. »

Que s'est-il vraiment passé ? Il reste encore de nombreuses zones d'ombre autour de la mort de Lumumba.