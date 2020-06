Togo: Le siège de TogoCheck cambriolé, des ordinateurs et plusieurs outils de travail emportés

Il a de tout temps joué sa partition aux côtés des Togolais surtout pour ce qui est de les éclairer sur l'authenticité des images et vidéos. Et cet accompagnement a été plus encore salutaire quand il s'est agi de démêler le vrai de l'ivraie sur les informations circulant sur la Covid-19.

Tout porte à croire que c'est un service qui est mal perçu par des cambrioleurs qui ont fait une descente dans la nuit du 28 au 29 Juin 2020 à son siège.

D'après un communiqué du Vice-président du Centre d'Observation et d'Analyse du Web (CO@WEB) abritant TogoCheck, abrité « les locaux du Centre d'Observation et d'Analyse du Web (CO@WEB) abritant TogoCheck sis à Kegué (Lomé) ont été l'objet d'un cambriolage, dans la nuit au 28 au 29 Juin 2020 ».

Et le constat établi par la gendarmerie qui a dépêché ses agents sur les lieux, relève que « plusieurs portes ont été vandalisées, des sanitaires volés, des ordinateurs et postes téléviseurs, un modem de connexion internet, une douzaine de chaises et presque tous les outils de travail emportés ».

Ayant aidé à faire la lumière sur les informations sur la Covid-19, intensifiant ses activités, les premiers responsables du Co@web, à l'origine de la création de la plateforme de vérification TogoCheck, rassurent qu' « ils vont poursuivre leur mission, celle de débusquer les fausses informations malgré les dégâts importants ».