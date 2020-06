Cote d'Ivoire: Le gouvernement et le groupe Sifca s'engagent contre la déforestation

Le ministère des Eaux et Forêts et le groupe SIFCA ont signé, le 22 juin 2020, une convention en vue de la reconstitution du couvert forestier ivoirien.

La cérémonie de signature de la convention a enregistré la présence du ministre Alain-Richard Donwahi, Pierre Billon, directeur général et de Mme Henriette Billon, directeur de la communication et du développement durable du groupe agroindustriel.

Cette convention, d'une durée de 5 ans et d'un montant de 25 millions de FCFA, a pour objet de lutter d'une part, contre toutes formes de dégradation de la biodiversité et plus particulièrement des forêts, en vue d'une gestion rationnelle des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire et d'autre part, de favoriser la reconstitution du couvert forestier.

Tout en contribuant à la sensibilisation des populations ; la protection, la restauration et la conservation des forêts en Côte d'Ivoire et de celles situées dans leurs zones d'intervention ; la mise en œuvre du projet dénommé « une école, 5 ha de forêts » dans toutes les écoles primaires créées par ce groupe ou sur des espaces à reboiser sur les sites du Groupe.

Tous ces projets s'inscrivent en bonne place dans la Politique de développement durable du Groupe et dans la Politique de préservation, de réhabilitation et de restauration des forêts adoptée par le gouvernement, dont la mise en œuvre incombe au ministère des Eaux et Forêts.

Par cet accord, le Groupe SIFCA et ses filiales ivoiriennes souhaitent accompagner le gouvernement dans son ambitieux projet de reboisement à l'échelle national.