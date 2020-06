Cote d'Ivoire: Toumodi - Le Pdci et le FPI s'accordent pour une coordination paritaire

Le samedi 20 juin 2020 s'est tenue au siège du Pdci-Rda à Toumodi une cérémonie qui avait pour objet la mise en place d'une coordination paritaire entre le Pdci-Rda et le Fpi.

Sur instructions et recommandations des présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, après plusieurs réunions et séances de travail pilotées par les directions des deux entités politiques, il s'était agi pour la délégation communale Pdci-Rda de Toumodi et le Fpi de la même commune de matérialiser sur le terrain leur union sacrée.

Après avoir planté le décor, le permanent de la délégation communale Pdci-Rda Ange N'Dakpri a ajouté: " Cette union sacrée nécessite la composition d'une équipe de douze personnes, six du Pdci-Rda et six du Fpi.

Une fois que ces personnes seront identifiées et nommées, l'on passera au cours d'une autre rencontre, à la remise de leur feuille de route pour occuper le terrain de Toumodi comme il se doit dans toutes ses composantes afin qu'au soir du 31 octobre 2020, ladite union sacrée puisse permettre à la Côte d'Ivoire de renaître de ses cendres".

À cette réunion, la délégation du Fpi était conduite par le secrétaire national Kouadio Tiacoh Thomas. Le Pdci-Rda était officiellement représenté par N'Guessan Kouassi Djéto un cadre de ce parti et conseiller spécial du délégué communal N'Dri Kouadio Narcisse par ailleurs directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié.

Kouadio Tiacoh Thomas a déclaré: " Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo s'étaient rencontrés à Bruxelles et cela a fait suite à un certain nombre d'accords et de concertations; une mission a été dépêchée par le Fpi pour donner explication du contenu des accords aux militants.

Le mercredi passé, les militants du Fpi ont été entretenus à ce sujet sur l'accord entre le Pdci-Rda et le Fpi. C'est pourquoi, nous sommes là, et j'aimerais dire à tout le monde de suivre les directives des deux grands leaders des deux grands partis qui ont décidé de se mettre ensemble pour l'avenir.

Il s'agit de tout faire pour que nos militants soient inscrits et que nos militants votent parce que la conquête du pouvoir ne se fait que par le vote, et c'est la réalisation du vote qui donne le pouvoir.

C'est important qu'on explique. Il faut avoir les documents qui permettent d'identifier une personne, ce sont l'extrait de naissance, le certificat de nationalité, et la carte d'identité qui vous permettent de vous inscrire sur une liste électorale.

Des disposions particulières ont été prises dans les commissariats et dans les sous-préfectures pour que nos citoyens puissent s'inscrire. Il est important que ces informations soient relayées sur le terrain par nos militants, c'est ce travail là qu'un militant doit faire, la sensibilisation.

Le Pdci-Rda et le Fpi ne sont pas des partis de combat, et des partis de guerre, ce sont des partis démocratiques dont l'expression est le vote, un bulletin qu'on met dans l'urne, c'est le bulletin qui est notre fusil.

Nous sommes venus vous dire que nous sommes ensemble et que nous devons demeurer ensemble. " Quant à N'Guessan Kouassi Djéto, il a indiqué : " Nous sommes en train de jeter les bases d'une collaboration importante.

C'est un fait historique et c'est la traduction sur le terrain d'une volonté commune au niveau de la commune. Mon souhait est que cette collaboration soit franche et forte. Ensemble nous pouvons faire de grandes choses."