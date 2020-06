Madagascar: COVID-19 - Soutien conséquent de la FIFA

Les dirigeants de la FIFA ont tenu une visioconférence de presse, hier. Ils ont apporté des détails sur le plan d'aide de 1,5 milliards USD, destiné aux associations membres.

À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le plan d'aide de la FIFA pour minimiser les impacts de la pandémie de Covid-19, est estimé à 1,5 milliards USD. Cette enveloppe est répartie en trois tableaux.

Les responsables de la FIFA ont apporté des détails à ce propos hier, durant une visioconférence de presse. Les deux premiers tableaux concernent la « remise immédiate de liquidités sans conditions », à savoir le reste du budget opérationnel annuel, ainsi qu'une « aide supplémentaire ». L'ensemble totalise 615 millions USD.

Quant au troisième, il comprend les subventions destinées aux 211 associations membres et aux 6 Confédérations, évaluées à 855 millions USD. Il convient de préciser qu'une partie de ces subventions est destinée spécifiquement au football féminin. Et aussi qu'il sera possible de contracter un prêt à taux 0 auprès de la FIFA, si besoin.

Autant de solutions pour permettre de relancer efficacement le football mondial, rendues possibles grâce à la « santé financière parfaite de l'instance mère ».

La somme attribuée à chaque Fédération sera identique. Un comité de pilotage a été mis sur pied pour superviser la procédure de réception, d'évaluation et d'approbation.

Comité de pilotage

Un cadre légal vient garantir l'utilisation de ces fonds. Néanmoins, chaque association membre est libre d'en user selon les besoins spécifiques à son pays, comme les distribuer aux clubs par exemple.

Pour Madagascar plus particulièrement, la FMF a multiplié les réunions dernièrement, afin de définir une stratégie de reprise. L'argent sera ainsi utilisé pour compenser les pertes accumulées durant les mois d'interruption pour les différents acteurs du ballon rond. Et aussi ils serviront à mettre en place les mesures sanitaires comme les tests de dépistage et les cabines de désinfection, quand les compétitions redémarreront.