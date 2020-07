Madagascar: Club de service - Nouveau président au Lions Club Salanitra

Après plusieurs années en tant que membre, Sarah Randrianjara a franchi le Rubicon.

A partir de demain, elle est le nouveau président du Lions Club Salanitra succédant à Fanja Ranaivoarison. Elle est le seizième président de ce club de service. La passation de marteau a eu lieu le 13 juin à Ampitatafika dans la pure tradition des Lions.

Le nouveau président a tracé son programme pendant son mandat qui durera un an. Il sera axé sur la devise du gouverneur du District 417, le Lion Jean Pierre Savoie. « Apprendre, Servir, Transmettre », selon les objectifs du Lions club, en l'occurrence renforcer l'effectif de la diversité, étendre l'impact du service, soutenir la LCTF, donner à chaque lion les moyens d'être leader.

Cinq grands thèmes composent les projets du nouveau président. Le diabète figure en tête de ses préoccupations. Elle mettra ainsi un point d'honneur au dépistage du diabète le 14 novembre lors de la journée mondiale du diabète. L'environnement occupera aussi une place importante dans ses priorités avec l'acuité du changement climatique, de la déforestation, de la pollution dans le pays.

La lutte contre la faim figure bien évidemment dans ses projets, de même que les troubles visuels et le cancer infantile. Et last but not least, les personnes âgées bénéficieront d'une attention particulière.

Sarah Randrianjara a du grain à moudre durant son mandat pendant lequel elle compte sur le soutien et la collaboration des lionnes et lions. « Ny tao trano tsy efan'ny irery, asa vadi-drano tsy vita raha tsy ifanakonana », a-t-elle souligné dans son allocution. Tout le monde a donné son accord en entonnant en chœurs « La lumière qui nous unit » , l'hymne des Jeux de la Francophonie.

Sarah Randrianjara sera épaulée durant son mandat par deux vice-présidents, Laurent Randrianarivo et Tombo Ravalihasy, d'un secrétaire Fenosoa Rakotosolofo, d'un trésorier Claude Razafijemisa et d'un chef de protocole Rico Razafintsolany.