Madagascar: Coopération bilatérale - Engagement de l'Inde réitéré par le président Ram Nath Kovind

L'Inde fait partie des pays qui interviennent, souvent, pour soutenir Madagascar dans son processus de développement. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, plusieurs dons ont été offerts à la Grande île par ce pays d'Asie.

Par ailleurs, les relations économiques et les échanges sur le progrès technique entre les deux pays ont connu une évolution historique, durant les dernières décennies. La semaine dernière, le président de l'Inde, Ram Nath Kovind, a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer davantage la coopération bilatérale avec Madagascar. « Au nom du Gouvernement et du peuple de l'Inde et en mon nom personnel, j'adresse mes vœux les plus chaleureux et mes félicitations à votre Excellence, au Gouvernement et au peuple de la République de Madagascar, à l'occasion de votre Fête nationale.

L'Inde apprécie profondément ses relations avec Madagascar, notre partenariat est basé sur une vision commune de la paix, de la prospérité et de la sécurité dans la région de l'Océan Indien et au-delà. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec vous, afin de bâtir notre solide partenariat dans les domaines de notre intérêt mutuel... », a adressé le président de l'Inde au président Andry Rajoelina, d'après les informations fournies par l'Ambassade de l'Inde à Madagascar. Bref, plusieurs projets sont attendus du partenariat entre les deux pays, dans le cadre du processus d'émergence de Madagascar.