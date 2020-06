Sénégal: 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé seront recrutés

Le président de la République, Macky Sall a annoncé dans un discours à la Nation tenu ce 29 juin, sur la séquence 2020-2021, le recrutement de 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé, notamment infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des personnels de soutien.

En plus d'être une crise sanitaire majeure, la pandémie COVID-19 affecte durement l'économie nationale. D'après les dernières évaluations, notre taux de croissance économique passerait de 6,8% à 1,1%, voire moins, a annoncé le chef de l'Etat.

Plusieurs secteurs de l'économie comme les transports aériens, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et les loisirs, l'artisanat et le commerce de produits agricoles, sont à l'arrêt, ou au ralenti.

Le Président Sall annonce par ailleurs sur la séquence 2020-2021 que l'Etat recrutera 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé, notamment infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des personnels de soutien. S'agissant des médecins, la priorité sera accordée aux districts éloignés et aux spécialistes.

En outre, le Gouvernement mettra en place, sur la période 2020-2024, une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l'action sociale, à travers le Plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne, dont une composante dédiée à la télésanté. Ce Plan sera adopté prochainement lors d'un Conseil présidentiel.

Appuis aux sénégalais

S'agissant du soutien aux ménages, en plus de la prise en charge par l'Etat des factures d'électricité des abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre, la distribution des denrées de première nécessité est engagée depuis le 11 avril.

Cette opération d'envergure, jamais réalisée, a nécessité la mobilisation de plus de 4000 camions pour acheminer l'aide à 1.100.000 ménages sur l'ensemble du territoire national, soit environ plus de la moitié de la population.

A ce jour, sur les 552 communes du pays, 438 ont terminé la distribution ; le reste des opérations est en cours dans 114 communes, soit un taux de réalisation de 79,34%. Toute la distribution devra être achevée le 15 juillet prochain au plus tard.

Des quotas spécifiques seront alloués aux chauffeurs du transport interurbain (14.000 kits), aux réfugiés (4 262 kits), aux titulaires de Cartes d'égalité de chance (54. 219 kits) et aux personnes omises du Programme national de bourses de sécurité familiale (42. 650 kits), a dit le chef de l'Etat.

Concernant l'appui à la Diaspora à hauteur de 12,5 milliards de FCFA, la plateforme ouverte à cet effet a enregistré plus de 200 000 inscriptions provenant de 142 pays. 60 000 demandes ont été déjà satisfaites. Les opérations se poursuivent avec la troisième et dernière phase.

En outre, le Gouvernement a facilité le rapatriement de 3505 compatriotes bloqués à l'étranger par la fermeture des frontières aériennes. Les vols se poursuivront pour une vingtaine de pays, jusqu'au 3 juillet.