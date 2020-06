Maroc: Hanane Mabrouk, première femme élue présidente du conseil communal à Youssoufia

La méthodologie de travail de l'élue usfpéiste sera basée sur la concertation et la gestion efficiente de la chose locale

Hanane Mabrouk, de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), a été élue, samedi, présidente du conseil communal de la ville de Youssoufia, devenant ainsi la première femme à occuper le poste de président de commune au niveau de la province.

Elue en remplacement de l'ancien président, feu Mohamed Nafii (Parti du progrès et du socialisme/PPS), qui est décédé récemment des suites d'une longue maladie, a obtenu 20 voix contre six pour la candidate du Parti de l'Istiqlal (PI), Nawal Jaouhari, et 5 pour la candidate du Parti justice et développement (PJD), Zineb Oulhaj.

Le nouveau conseil élu se compose également d'Aboubakr Metrou (1er vice-président), Bouzid Larbi (2ème vice-président), Abdelkebir Hadane (3ème vice-président), Mostafa Krandou (4ème vice-président), Brahim Finou (5ème vice-président) et de Mmes Fatine Mafhoul et Amal Jihane, respectivement 6ème et 7ème vice-présidents.

Il a été aussi procédé à l'élection d'Omar Farouqi en tant que secrétaire du conseil, Abdelmajid Mitraj, président de la commission économique et sociale, Saleh Doubali, président de la commission de la finance, du budget et de la programmation, Abdellah Jaouhari, président de la commission de l'urbanisme et Larbi El Baz, président de la commission de la culture et des affaires sportives.

Dans une déclaration à la MAP, Hanane Mabrouk s'est félicitée de l'atmosphère positive dans laquelle s'est déroulée l'élection des membres du conseil communal, ajoutant qu'il s'agit d'une première expérience féminine qui a permis à une femme de prendre les commandes du conseil.

Elle a précisé que la nouvelle composition de l'instance élue oeuvrera durant le reste de l'actuel mandat à promouvoir l'image de Youssoufia, à travers la mise en œuvre de plans d'aménagement urbain en vue d'améliorer le paysage urbanistique de la ville. Et de noter que la méthodologie de travail du conseil sera basée sur une approche de concertation entre la majorité et l'opposition en vue d'une gestion optimale et efficiente de la chose locale, appelant la population de Youssoufia à contribuer au processus de développement et à l'élaboration des politiques publiques.

L'opération d'élection, organisée par le Pachalik de Youssoufia selon les règles du vote public, s'est déroulée dans le respect total des mesures préventives adoptées (port du masque de protection, distanciation physique et stérilisation) pour éviter la propagation du Covid-19.